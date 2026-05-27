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Mãe e filha sequestradas no interior de Minas são encontradas pela polícia

Vítimas foram sequestradas em Coronel Murta, no Vale do Jequitinhonha, na manhã desta terça-feira (26/5)

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
27/05/2026 00:00

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Carro utilizado na fuga foi flagrado por meio de câmera de segurança
Carro utilizado na fuga foi flagrado por meio de câmera de segurança crédito: Reprodução

Uma ação conjunta entre as Polícia Civil de Minas Gerais e a Polícia Militar de Minas Gerais levou à localização de uma mulher de 36 anos e da filha dela, de 8, na noite desta terça-feira (26/5), na cidade de Leme do Prado, no Vale do Jequitinhonha.

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Elas haviam sido sequestradas pela manhã em Coronel Murta. Mãe e filha são parentes de um comerciante de pedras preciosas da região, segundo apuraram as autoridades policiais.

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Dois homens de 30 anos, suspeitos de participação no crime, foram presos em Diamantina. O veículo utilizado foi apreendido. Outros dois homens que estariam envolvidos no crime foram identificados, mas seguem foragidos. 

Conforme a PM, três homens chegaram à residência das vítimas por volta das 7h e invadiram o local no momento em que a empregada doméstica chegava para trabalhar. Parte da ação foi registrada por uma câmera de segurança. 

Leia na íntegra o comunicado da polícia

A Polícia Civil de Minas Gerais, por intermédio da Delegacia Especializada Antissequestro do DEOESP, em conjunto com a Delegacia Regional de Pedra Azul e a Delegacia de Araçuaí, atuaram na investigação de crime de extorsão mediante sequestro ocorrido nesta data em Coronel Murta/MG.

Duas vítimas, de 36 e 8 anos (mãe e filha) foram sequestradas e mantidas em cativeiro.

Após diligências investigativas iniciais e atuação integrada com a Polícia Militar, as vítimas foram libertadas na cidade de Leme do Prado no caminho de Turmalina/MG.

Dois autores de 30 anos foram presos em flagrante na cidade de Diamantina/MG, além de um veículo utilizado no crime apreendido.

Outros dois suspeitos já foram identificados e já estão sendo investigados/monitorados pela delegacia de antisequestro

O auto de prisão em flagrante está sendo lavrado, em desfavor dos dois homens, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro.

Mais informações serão divulgadas amanhã, após a conclusão das medidas de polícia judiciária

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