Mãe e filha sequestradas no interior de Minas são encontradas pela polícia
Vítimas foram sequestradas em Coronel Murta, no Vale do Jequitinhonha, na manhã desta terça-feira (26/5)
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Uma ação conjunta entre as Polícia Civil de Minas Gerais e a Polícia Militar de Minas Gerais levou à localização de uma mulher de 36 anos e da filha dela, de 8, na noite desta terça-feira (26/5), na cidade de Leme do Prado, no Vale do Jequitinhonha.
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Elas haviam sido sequestradas pela manhã em Coronel Murta. Mãe e filha são parentes de um comerciante de pedras preciosas da região, segundo apuraram as autoridades policiais.
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Dois homens de 30 anos, suspeitos de participação no crime, foram presos em Diamantina. O veículo utilizado foi apreendido. Outros dois homens que estariam envolvidos no crime foram identificados, mas seguem foragidos.
Conforme a PM, três homens chegaram à residência das vítimas por volta das 7h e invadiram o local no momento em que a empregada doméstica chegava para trabalhar. Parte da ação foi registrada por uma câmera de segurança.
Leia na íntegra o comunicado da polícia
A Polícia Civil de Minas Gerais, por intermédio da Delegacia Especializada Antissequestro do DEOESP, em conjunto com a Delegacia Regional de Pedra Azul e a Delegacia de Araçuaí, atuaram na investigação de crime de extorsão mediante sequestro ocorrido nesta data em Coronel Murta/MG.
Duas vítimas, de 36 e 8 anos (mãe e filha) foram sequestradas e mantidas em cativeiro.
Após diligências investigativas iniciais e atuação integrada com a Polícia Militar, as vítimas foram libertadas na cidade de Leme do Prado no caminho de Turmalina/MG.
Dois autores de 30 anos foram presos em flagrante na cidade de Diamantina/MG, além de um veículo utilizado no crime apreendido.
Outros dois suspeitos já foram identificados e já estão sendo investigados/monitorados pela delegacia de antisequestro
O auto de prisão em flagrante está sendo lavrado, em desfavor dos dois homens, pela prática do crime de extorsão mediante sequestro.
Mais informações serão divulgadas amanhã, após a conclusão das medidas de polícia judiciária
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