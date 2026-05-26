BH: jovem de 27 anos morre em hospital no Lourdes durante cirurgia plástica
Bárbara Laura Souza Félix teve uma embolia pulmonar, seguida de parada cardiorrespiratória, durante procedimento conhecido como lipoenxertia
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Uma mulher de 27 anos, identificada como Bárbara Laura Souza Félix, morreu nesta terça-feira (26/5) após complicações decorrentes de uma cirurgia plástica no Instituto Mineiro de Obesidade (IMO), localizado no Bairro Lourdes, na região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG).
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A morte de Bárbara foi comunicada à Polícia Militar pelo tio da jovem, de 58 anos. Ela estava no referido hospital para realizar uma lipoenxertia — procedimento cirúrgico que visa retirar gordura de uma área do corpo (via lipoaspiração) para colocar em outra região a fim de dar volume. No caso da vítima, o material foi aplicado nos glúteos.
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No boletim de ocorrência, a polícia registrou que, segundo "familiares", Bárbara, acompanhada de uma amiga, compareceu à unidade hospitalar por volta das 6h30. A cirurgia teria começado às 7h40, segundo a família.
Embolia pulmonar e parada cardiorrespiratória
Preocupada com a demora na realização do procedimento, a amiga e acompanhante pediu, às 11h, informações para uma atendente. A funcionária, então, acionou o médico responsável, sendo informada por ele sobre complicações na cirurgia de Bárbara, que havia evoluído para um quadro de embolia pulmonar. Por volta do meio-dia, o médico comunicou a morte da paciente à família.
A Polícia Militar procurou o médico responsável. Ele disse, conforme registrado na ocorrência, que a cirurgia começou às 8h30, horário diferente do informado pela família. O profissional relatou que foi feita a lipoaspiração nas regiões abdominal e dorsal. Depois, ocorreu o enxerto nos glúteos.
De acordo com o depoimento, o anestesista percebeu uma alteração na "capnografia da paciente" — ou seja, na ventilação dos pulmões. Bárbara teve uma parada cardiorrespiratória após sofrer uma embolia pulmonar, segundo o médico, o que levou à realização de manobras de ressuscitação por 1h e 12 minutos. Com a morte confirmada, a família foi comunicada.
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O nome do médico não foi divulgado pela polícia. A reportagem entrou em contato com o Instituto Mineiro de Obesidade para saber se a unidade vai se pronunciar sobre o caso e aguarda retorno.