Dupla é presa por esquema de pirâmide financeira que gerou rombo de 17 mi

Uma operação da Polícia Civil de Minas Gerais, desencadeada nesta terça-feira em Belo Horizonte e em Varginha, no Sul do estado, resultou na prisão preventiva de dois homens, de 46 e 65 anos, suspeitos de estruturar um esquema de pirâmide financeira. De acordo com as investigações, que já estavam em andamento, a dupla teria lesado mais de 100 pessoas com a prática de crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e pirâmide financeira.

Ainda segundo a PCMG, os suspeitos teriam atraído investidores com promessas de altos rendimentos e movimentado cifras milionárias por meio de um modelo fraudulento de captação de recursos. O prejuízo estimado às vítimas pode ultrapassar R$ 17 milhões.

Além de efetuar as prisões, os agentes realizaram buscas em imóveis ligados aos suspeitos e apreenderam um notebook, aparelhos celulares, dispositivos eletrônicos, documentos e cédulas falsas. Esses materiais serão analisados para aprofundar as apurações sobre a dinâmica financeira do grupo e identificar possíveis ramificações do esquema.

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Os investigados foram conduzidos para formalização dos procedimentos de polícia judiciária, prestaram depoimento e, posteriormente, foram encaminhados ao sistema prisional.