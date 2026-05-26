Saiba qual cidade lidera taxa de homicídios em Minas

Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, é a cidade de Minas Gerais com a maior taxa de homicídios estimados, segundo o Atlas da Violência 2026, divulgado nesta terça-feira (26/5). O levantamento feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que o município registrou 45,8 mortes para cada 100 mil habitantes entre 2023 e 2024.

Com população de 266.649 habitantes, Governador Valadares contabilizou 117 homicídios registrados e outros cinco casos classificados como homicídios ocultos, totalizando 122 mortes estimadas, ocupando a 33ª posição no ranking.

No cenário nacional, o topo da lista ficou com Maranguape, no Ceará, que registrou taxa de 87,2 homicídios. Em seguida aparecem Jequié, na Bahia, com índice de 79,4, e Maracanaú, também no Ceará, com taxa de 74,1.

O estudo também revelou que Minas liderou o aumento de homicídios estimados no Brasil em 2024. O estado registrou 3.949 mortes violentas, alta de 25,2% em comparação com 2023, quando foram contabilizados 3.153 casos. Depois de Minas aparecem Ceará, com crescimento de 23,8%, São Paulo, com alta de 10,3%, Maranhão, com 7,8%, e Alagoas, com aumento de 3,6%.

Mesmo com o avanço nos números estimados, Minas segue entre os estados com menores taxas de homicídios do Brasil. O índice registrado foi de 18,5 mortes por 100 mil habitantes, abaixo do observado em estados considerados mais violentos. O Atlas aponta que a maior taxa do país foi registrada no Amapá, com 47,1 homicídios, em seguida vem o Ceará com 43,7 e a Bahia com 42,6.

O estudo diferencia os homicídios oficialmente registrados das chamadas estimativas de homicídios. Em Minas, os dados apontam 2.731 assassinatos em 2024, o que representa redução de 2,3% em relação ao ano anterior. Porém, quando entram na conta as mortes violentas classificadas sem causa definida, o cenário muda.

A metodologia utilizada pelo Atlas considera a soma dos homicídios registrados com essas mortes violentas de causa indeterminada para estimar a dimensão real da violência letal no país.

De acordo com o relatório, a taxa nacional estimada de homicídios caiu 26,9% entre 2014 e 2024. Para os autores do estudo, o dado representa uma melhora relevante no cenário brasileiro de segurança pública, apesar de ainda existirem estados em situação de agravamento ou com redução insuficiente da violência.

Os pesquisadores responsáveis pelo levantamento destacaram que a distribuição dos homicídios no Brasil continua desigual entre os estados e regiões. Segundo o documento, o Norte e Nordeste enfrentam mais problemas com facções criminosas, disputas de território e menor presença do Estado na segurança pública. Também têm uma população mais jovem. Já o Sul e o Sudeste apresentam maior urbanização, instituições mais fortalecidas e população com envelhecimento mais avançado.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima