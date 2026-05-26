Onde as taxas de homicídios de mulheres são mais altas no Brasil?

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Segundo os dados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, 3.642 mulheres foram assassinadas no Brasil em 2024, o que corresponde a uma taxa de 3,4 mortes a cada 100 mil mulheres.

Esse número faz parte da nova edição do Atlas da Violência, estudo do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) e do Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgado nesta terça-feira (26/5).

Como em outras estatísticas de violência no país, os estados das regiões Norte e Nordeste também aparecem como os locais onde ocorreram mais mortes de mulheres naquele ano. Os estados com as maiores taxas de assassinatos por 100 mil mulheres foram Roraima, Ceará, Rondônia, Bahia e Pernambuco.

Roraima teve 40 registros de homicídios em 2024, mas isso representa uma taxa de 12,6 mortes para cada 100 mil mulheres, mais que o dobro do Ceará, que teve 269 mortes registradas e taxa de 5,7.

A Bahia, mais uma vez, lidera no número absoluto de homicídios, com 414, mas tem taxa de 5,4. São Paulo, que teve 351 mortes, possui a menor taxa, de 1,5, devido à sua grande população.

Ao todo, 19 das 27 unidades federativas registraram queda no número de mortes de mulheres em comparação a 2023: Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

Já os outros sete apresentaram aumento: Ceará, Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Paraná e Roraima.

Confira abaixo qual foi a taxa de homicídios de mulheres em seu estado em 2024:

*Homicídios de mulheres no país em 2024, por estado

Taxa de feminicídios por 100 mil mulheres

UF Taxa Total registrado - Variação % do total 2023/2024

Roraima 12,6 40 29,0

Ceará 5,7 269 8,5

Rondônia 5,7 49 9,3

Bahia 5,4 414 10,6

Pernambuco 5,4 271 6,6

Espírito Santo 5,3 110 11,1

Mato Grosso 5,1 98 4,9

Amazonas 5,0 103 15,6

Maranhão 4,4 157 12,9

Alagoas 4,2 71 5,3

Piauí 4,2 72 9,1

Paraná 4,0 238 3,5

Mato Grosso do Sul 3,9 57 18,8

Pará 3,9 170 11,5

Tocantins 3,7 28 6,7

Rio Grande do Sul 3,5 201 10,3

Brasil 3,4 3.642 6,7

Paraíba 3,4 71 10,1

Goiás 3,3 122 0,8

Rio de Janeiro 2,9 264 21,0

Acre 2,8 12 33,3

Rio Grande do Norte 2,8 50 20,6

Amapá 2,5 10 33,3

Minas Gerais 2,4 264 5,7

Distrito Federal 2,2 34 22,7

Santa Catarina 2,2 90 14,3

Sergipe 2,2 26 36,6

São Paulo 1,5 351 9,8

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Fontes: Atlas da Violência 2026; Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e Fórum Brasileiro de Segurança Pública