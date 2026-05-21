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VIOLÊNCIA SEXUAL

Polícia investiga caso de violência sexual contra criança no Norte de Minas

Investigação policial em Januária aponta ato infracional análogo a estupro contra criança

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SM
Sofia Maia*
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Sofia Maia*
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
21/05/2026 15:33 - atualizado em 21/05/2026 15:40

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O procedimento policial finalizado será remetido ao Ministério Público e ao Poder Judiciário
O procedimento policial finalizado será remetido ao Ministério Público e ao Poder Judiciário crédito: Divulgação/PCMG

Um crime de estupro de vulnerável teria sido praticado contra uma menina de nove anos no município de Januária, na Região Norte de Minas. O procedimento investigativo instaurado e confirmado pela Polícia Civil (PCMG) foi conduzido por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), e mobilizou equipes policiais na coleta de depoimentos, realização de exames periciais e compilação de elementos informativos necessários para o completo esclarecimento dos fatos e a responsabilização legal dos envolvidos.

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De acordo com a corporação, três colegas da vítima, entre eles um menino e duas meninas - todos estudantes de uma escola municipal da área rural de Januária e com idades entre oito e nove anos -, teriam, motivados por desentendimentos anteriores, abordado a menina e a acompanhando até um local vazio, onde ocorreu o abuso. 

Antes da violação, ela tentou fugir, mas foi impedida pelas duas colegas. Segundo relatos, a menina teria sido coagida a participar, sem consentimento, de um cenário de natureza inadequada. O momento só foi interrompido quando um parente de uma das crianças chegou até o local.

Diante da gravidade do caso e em cumprimento às diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), todos os atos do inquérito policial e das apurações correm sob sigilo absoluto. Segundo a PCMG, a medida visa resguardar a intimidade e integridade psicológica da vítima.

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O procedimento policial finalizado será remetido ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para que sejam aplicadas as medidas socioeducativas ou protetivas cabíveis ao caso, conforme preconiza a legislação penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em vigor.

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Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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