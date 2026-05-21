Polícia investiga caso de violência sexual contra criança no Norte de Minas

Um crime de estupro de vulnerável teria sido praticado contra uma menina de nove anos no município de Januária, na Região Norte de Minas. O procedimento investigativo instaurado e confirmado pela Polícia Civil (PCMG) foi conduzido por meio da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), e mobilizou equipes policiais na coleta de depoimentos, realização de exames periciais e compilação de elementos informativos necessários para o completo esclarecimento dos fatos e a responsabilização legal dos envolvidos.

De acordo com a corporação, três colegas da vítima, entre eles um menino e duas meninas - todos estudantes de uma escola municipal da área rural de Januária e com idades entre oito e nove anos -, teriam, motivados por desentendimentos anteriores, abordado a menina e a acompanhando até um local vazio, onde ocorreu o abuso.

Antes da violação, ela tentou fugir, mas foi impedida pelas duas colegas. Segundo relatos, a menina teria sido coagida a participar, sem consentimento, de um cenário de natureza inadequada. O momento só foi interrompido quando um parente de uma das crianças chegou até o local.

Diante da gravidade do caso e em cumprimento às diretrizes do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), todos os atos do inquérito policial e das apurações correm sob sigilo absoluto. Segundo a PCMG, a medida visa resguardar a intimidade e integridade psicológica da vítima.

O procedimento policial finalizado será remetido ao Ministério Público e ao Poder Judiciário para que sejam aplicadas as medidas socioeducativas ou protetivas cabíveis ao caso, conforme preconiza a legislação penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) em vigor.

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Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima