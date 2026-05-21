BH: menor aprendiz é apreendida por desviar dinheiro de clientes de banco

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Uma adolescente de 17 anos foi apreendida suspeita de furto em um banco de Belo Horizonte, nessa terça-feira (19/5). De acordo com a Polícia Civil (PCMG), a jovem, menor aprendiz na instituição, fazia parte de um grupo composto por menores e maiores de idade que desviavam dinheiro de correntistas e dividiam a quantia entre os membros da associação criminosa.

A apreensão faz parte de uma investigação da Delegacia Especializada em Apuração de Ato Infracional (Deai), acionada pela Polícia Federal (PF) em 2025.

Segundo o delegado Eduardo Dantas, responsável pela apuração do caso, uma equipe da PCMG descobriu o esquema voltado ao desvio fraudulento de valores de correntistas. Dentro da organização criminosa, havia divisão de tarefas.

A adolescente era o ponto central do grupo, pois se aproveitava da confiança de clientes para praticar os atos infracionais.

“Ela coletava indevidamente credenciais de acesso a aplicativos financeiros e viabilizava a ativação de dispositivos de terceiros, permitindo que outros integrantes do grupo, atuando remotamente, realizassem transferências eletrônicas não autorizadas”, explicou Dantas.

A investigação apontou que os recursos desviados eram distribuídos entre contas de membros da organização, estratégia voltada a dificultar o rastreamento dos valores e a identificação dos responsáveis.

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Agora, a jovem responde a um procedimento investigativo que apura o ato infracional análogo ao crime de furto.