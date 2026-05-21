Assine
overlay
Início Gerais
ESQUEMA CRIMINOSO

BH: menor aprendiz é apreendida por desviar dinheiro de clientes de banco

A adolescente era o ponto central do grupo, pois se aproveitava da confiança de clientes para praticar os atos infracionais

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
21/05/2026 13:12

compartilhe

SIGA
×
A PC de Itapagipe suspeita da participação de outras pessoas no crime
Polícia já investigava grupo que desviava dinheiro por meio da adolescente que trabalhava na instituição financeira crédito: PCMG/Divulgação

Uma adolescente de 17 anos foi apreendida suspeita de furto em um banco de Belo Horizonte, nessa terça-feira (19/5). De acordo com a Polícia Civil (PCMG), a jovem, menor aprendiz na instituição, fazia parte de um grupo composto por menores e maiores de idade que desviavam dinheiro de correntistas e dividiam a quantia entre os membros da associação criminosa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A apreensão faz parte de uma investigação da Delegacia Especializada em Apuração de Ato Infracional (Deai), acionada pela Polícia Federal (PF) em 2025.

Leia Mais

Segundo o delegado Eduardo Dantas, responsável pela apuração do caso, uma equipe da PCMG descobriu o esquema voltado ao desvio fraudulento de valores de correntistas. Dentro da organização criminosa, havia divisão de tarefas.

A adolescente era o ponto central do grupo, pois se aproveitava da confiança de clientes para praticar os atos infracionais.

“Ela coletava indevidamente credenciais de acesso a aplicativos financeiros e viabilizava a ativação de dispositivos de terceiros, permitindo que outros integrantes do grupo, atuando remotamente, realizassem transferências eletrônicas não autorizadas”, explicou Dantas.

A investigação apontou que os recursos desviados eram distribuídos entre contas de membros da organização, estratégia voltada a dificultar o rastreamento dos valores e a identificação dos responsáveis.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Agora, a jovem responde a um procedimento investigativo que apura o ato infracional análogo ao crime de furto.

Tópicos relacionados:

banco bh crime policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay