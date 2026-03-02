Assine
Violação de dutos

Operação mira quadrilha que desviou R$ 5 milhões em combustíveis

O prejuízo abarca o combustível subtraído, danos à rede dutoviária, impactos operacionais e riscos ambientais que envolvia empresa vítima de ataques

Vinicius Lemos - Especial para o EM
Vinicius Lemos - Especial para o EM
02/03/2026 16:21

Operação mira quadrilha que desviou R$ 5 milhões em combustíveis crédito: Divulgação/PCMG

Uma quadrilha que fazia desvio de combustíveis e atuava em pelo menos três estados foi alvo de uma operação de polícias de Minas Gerais e São Paulo nesta segunda-feira (2/3). A investigação apontou prejuízos que chegavam à casa de R$ 5 milhões a uma empresa do setor de combustíveis, vítima do grupo criminoso.

Os levantamentos que culminaram na Operação Sangria apontam que a quadrilha violava dutos da Transpetro, subsidiária da Petrobras. O grupo atuava de forma estruturada, com divisão de funções e operações em diferentes estados.

Os suspeitos teriam agido em São Paulo, Minas Gerais e Goiás, e o prejuízo abarca o combustível subtraído, danos à rede dutoviária, impactos operacionais e riscos ambientais.

A Justiça autorizou nove mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão, além da quebra de sigilos bancário, telefônico e telemático dos investigados. Até o momento, sete pessoas foram presas e duas são consideradas foragidas.

As diligências ocorreram simultaneamente nas cidades de Uberlândia e Monte Alegre de Minas, em Minas Gerais, além de Campinas, Paulínia, Leme, Artur Nogueira, Conchal, Ribeirão Preto e Jardinópolis, no Estado de São Paulo. A operação também contou com desdobramentos investigativos e apoio policial em Tocantins.

Entre os alvos das buscas estão duas empresas distribuidoras de combustíveis suspeitas de participação no escoamento do produto furtado. Um empresário do setor foi preso em Campinas. A polícia apura indícios de que o combustível retirado ilegalmente dos dutos era inserido no mercado formal.

Em Uberlândia, duas pessoas foram presas e mais uma foi detida em Monte Alegre. Durante as ações, os agentes apreenderam mais de dez celulares e equipamentos de informática, que serão analisados para identificar outros envolvidos e esclarecer a estrutura do grupo.

As investigações continuam para localizar os suspeitos foragidos e aprofundar a apuração sobre a atuação da organização criminosa.

Tópicos relacionados:

furto-de-combustivel minas-gerais monte-alegre-de-minas sao-paulo transpetro uberlandia violacao-de-dutos

