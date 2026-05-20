Itaú fecha agência em cidade mineira que deu origem ao nome do banco
Unidade 0104, em Itaú de Minas, encerrará atendimento em 10 de junho de 2026, segundo jornais locais
compartilheSIGA
O Itaú vai encerrar as atividades de sua única agência física em Itaú de Minas, no Sudoeste do estado, município que inspirou o nome da instituição financeira. A unidade, identificada como agência 0104, deixará de realizar atendimento ao público em 10 de junho de 2026, segundo os jornais locais.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O Estado de Minas questionou a empresa sobre o fechamento. Mas, até o momento, não obteve retorno.
Leia Mais
Localizada na região central da cidade, a agência funciona em um dos pontos históricos do município. O banco do Itaú mais próximo será a de número 0120, em Passos, cidade localizada a cerca de 20 quilômetros de distância.
Com o encerramento da unidade, Itaú de Minas ficará sem agência física do Itaú. Não há informações sobre a abertura de outro ponto de atendimento na cidade ou substituição por uma nova estrutura presencial. A tendência é que os clientes passem a utilizar os canais digitais, caixas eletrônicos compartilhados e correspondentes bancários para operações do dia a dia.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A decisão chama atenção por ocorrer justamente no município ligado às origens da marca. O nome "Itaú" surgiu a partir da expressão em tupi-guarani formada por "itá" (pedra) e "ú" (preta), referência à região mineira. Foi em Itaú de Minas que o empresário José Balbino Siqueira fundou, em 1944, o Banco Itaú S.A., instituição que mais tarde se uniu ao Banco Federal de Crédito e deu origem ao grupo que se transformaria em uma das maiores instituições financeiras do país.