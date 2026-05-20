Itaú fecha agência em cidade mineira que deu origem ao nome do banco

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O Itaú vai encerrar as atividades de sua única agência física em Itaú de Minas, no Sudoeste do estado, município que inspirou o nome da instituição financeira. A unidade, identificada como agência 0104, deixará de realizar atendimento ao público em 10 de junho de 2026, segundo os jornais locais.

O Estado de Minas questionou a empresa sobre o fechamento. Mas, até o momento, não obteve retorno.

Localizada na região central da cidade, a agência funciona em um dos pontos históricos do município. O banco do Itaú mais próximo será a de número 0120, em Passos, cidade localizada a cerca de 20 quilômetros de distância.

Com o encerramento da unidade, Itaú de Minas ficará sem agência física do Itaú. Não há informações sobre a abertura de outro ponto de atendimento na cidade ou substituição por uma nova estrutura presencial. A tendência é que os clientes passem a utilizar os canais digitais, caixas eletrônicos compartilhados e correspondentes bancários para operações do dia a dia.

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A decisão chama atenção por ocorrer justamente no município ligado às origens da marca. O nome "Itaú" surgiu a partir da expressão em tupi-guarani formada por "itá" (pedra) e "ú" (preta), referência à região mineira. Foi em Itaú de Minas que o empresário José Balbino Siqueira fundou, em 1944, o Banco Itaú S.A., instituição que mais tarde se uniu ao Banco Federal de Crédito e deu origem ao grupo que se transformaria em uma das maiores instituições financeiras do país.