Clientes do Itaú relatam problemas com Pix nesta quinta-feira (19)

"Estamos com instabilidade no Pix. Por favor não refaça a operação e aguarde, em breve será normalizado" é a mensagem do sistema para quem tenta a operação

19/02/2026 13:03

Logomarca do Banco Itaú; imagem meramente ilustrativa
Logomarca do Banco Itaú; imagem meramente ilustrativa crédito: Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sistema Pix do Itaú enfrenta instabilidade na manhã desta quinta-feira (19). Clientes relatam nas redes sociais que, ao tentar fazer pagamentos via Pix pelo aplicativo do banco, aparece a mensagem: "Estamos com instabilidade no Pix. Por favor não refaça a operação e aguarde, em breve será normalizado". 

Em nota, o banco diz que identificou uma instabilidade pontual na manhã desta quinta, que impactou uma parcela de clientes. "O banco ressalta que está trabalhando para que as operações sejam normalizadas o mais rápido possível e pede desculpas aos clientes pelo inconveniente", afirma a instituição. 

Nas redes sociais, também há casos de consumidores que dizem que o dinheiro é debitado da conta Itaú, mas não chega à conta de destino. 

No site Downdetector, que compila alertas de falhas em páginas e aplicativos, as notificações tiveram pico às 9h53, com mais de 500 reclamações. 

Por meio do X (ex-Twitter), o Itaú está repondendo às reclamações de clientes. "O time responsável está cuidando de tudo para realizar os ajustes necessários o quanto antes, tá? Orientamos não realizar a transação novamente, e aguarde para consultar a efetivação da transação mais tarde!"

