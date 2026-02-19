Clientes do Itaú relatam problemas com Pix nesta quinta-feira (19)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O sistema Pix do Itaú enfrenta instabilidade na manhã desta quinta-feira (19). Clientes relatam nas redes sociais que, ao tentar fazer pagamentos via Pix pelo aplicativo do banco, aparece a mensagem: "Estamos com instabilidade no Pix. Por favor não refaça a operação e aguarde, em breve será normalizado".

Em nota, o banco diz que identificou uma instabilidade pontual na manhã desta quinta, que impactou uma parcela de clientes. "O banco ressalta que está trabalhando para que as operações sejam normalizadas o mais rápido possível e pede desculpas aos clientes pelo inconveniente", afirma a instituição.



Nas redes sociais, também há casos de consumidores que dizem que o dinheiro é debitado da conta Itaú, mas não chega à conta de destino.



No site Downdetector, que compila alertas de falhas em páginas e aplicativos, as notificações tiveram pico às 9h53, com mais de 500 reclamações.



Por meio do X (ex-Twitter), o Itaú está repondendo às reclamações de clientes. "O time responsável está cuidando de tudo para realizar os ajustes necessários o quanto antes, tá? Orientamos não realizar a transação novamente, e aguarde para consultar a efetivação da transação mais tarde!"