Golpe do Pix: conheça as 7 fraudes mais comuns e como se proteger

O Pix se consolidou como o meio de pagamento preferido dos brasileiros, movimentando trilhões de reais anualmente. Essa popularidade, no entanto, atraiu a atenção de criminosos, que desenvolvem táticas cada vez mais elaboradas para enganar usuários e roubar dinheiro. Dados recentes indicam que cerca de 28 milhões de brasileiros foram vítimas de golpes envolvendo o Pix em 2025. Conhecer as principais armadilhas é fundamental para não se tornar a próxima vítima.

As fraudes exploram principalmente a engenharia social, técnica que manipula a vítima para que ela mesma realize a transferência ou forneça dados sensíveis. O senso de urgência, a promessa de vantagem financeira ou o medo de ter a conta bloqueada são os gatilhos mais comuns utilizados pelos golpistas. Em 2026, essas abordagens estão ainda mais sofisticadas com o uso de inteligência artificial e deepfakes, que criam narrativas personalizadas e muito mais convincentes.

As 7 fraudes mais comuns com o Pix

Entender como os criminosos agem é o primeiro passo para se proteger. Abaixo, listamos os golpes mais recorrentes aplicados atualmente no Brasil, para que você possa identificá-los e evitar prejuízos financeiros.

1. Parente ou amigo em apuros: o golpista clona ou cria um perfil falso de WhatsApp com a foto de um contato seu. Em seguida, envia uma mensagem pedindo uma transferência urgente via Pix, alegando alguma emergência, como um problema com o aplicativo do banco ou um acidente de carro.

2. Falsa central de atendimento: a vítima recebe uma ligação ou mensagem de alguém que se passa por funcionário do banco. O criminoso afirma haver um problema na conta ou uma transação suspeita e instrui a pessoa a fazer um Pix de "teste" para regularizar a situação ou a fornecer senhas e códigos de segurança.

3. O "bug" do Pix: mensagens fraudulentas se espalham por redes sociais e aplicativos de mensagens prometendo que, ao enviar um valor para uma chave aleatória específica, o sistema do Pix apresentará um "bug" e devolverá o dobro ou o triplo do dinheiro. Trata-se de uma isca para que a vítima envie dinheiro diretamente ao golpista.

4. QR Code falso: em sites de vendas falsos, campanhas de doação ou até mesmo em estabelecimentos físicos, os criminosos trocam o QR Code verdadeiro por um adulterado. Quando a vítima escaneia o código para pagar, o dinheiro é direcionado para a conta do fraudador sem que ela perceba a troca do destinatário.

5. Roubo de celular: com o aparelho desbloqueado em mãos, os bandidos acessam os aplicativos de bancos e realizam transferências via Pix para contas de laranjas, esvaziando o saldo disponível e utilizando limites de crédito.

6. Golpe do Pix errado: o criminoso transfere um valor para a vítima e, em seguida, entra em contato alegando um engano e pedindo a devolução para uma chave Pix diferente. Após a vítima devolver o dinheiro, o golpista aciona o Mecanismo Especial de Devolução (MED) junto ao seu banco, alegando ter sido vítima de uma fraude na transação original. Com isso, o banco da vítima bloqueia o valor, resultando em um prejuízo duplo.

7. Comprovante falso ou Pix agendado: comum contra vendedores e prestadores de serviço, o golpista envia um comprovante de pagamento falso ou de um Pix agendado para uma data futura. Confiando no documento, o vendedor entrega o produto ou realiza o serviço, mas o dinheiro nunca entra na conta.

Como se proteger dos golpes

Apesar da sofisticação das táticas, algumas medidas simples reduzem drasticamente o risco de cair em golpes. A principal ferramenta de defesa é a desconfiança, aliada à atenção aos detalhes. Lembre-se que um senso de urgência excessivo é quase sempre um sinal de alerta.

Confirme a identidade: recebeu um pedido de dinheiro de um conhecido? Ligue para a pessoa pelo número que você tem salvo em sua agenda para confirmar a história. Nunca confie apenas em mensagens de texto.

Use canais oficiais: seu banco nunca ligará para pedir senhas, tokens ou a realização de uma transferência para "testes" ou "cancelamentos". Na dúvida, desligue e entre em contato com a instituição por meio dos canais oficiais informados no verso do seu cartão.

Verifique o destinatário: antes de confirmar qualquer pagamento via Pix, especialmente com QR Code, confira com atenção o nome completo, o CPF e a instituição de quem receberá o valor. Se algo parecer estranho, cancele a operação.

Proteja seu celular: utilize senhas fortes, biometria e reconhecimento facial para desbloquear o aparelho e os aplicativos bancários. Ferramentas que criam pastas seguras ou ocultam apps financeiros também são recomendadas.

Use os mecanismos de devolução: caso receba um Pix por engano, utilize a função "Devolver Valor" disponível no seu aplicativo. Além disso, saiba que o Banco Central aprimorou o Mecanismo Especial de Devolução (MED) em 2026, permitindo um rastreamento mais eficaz do dinheiro em casos de fraude. Acione seu banco imediatamente se for vítima.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.