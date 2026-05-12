Bancos digitais x tradicionais: qual a melhor opção para o seu perfil?

A escolha de um banco deixou de ser uma decisão simples, limitada a poucas opções. A ascensão de bancos 100% digitais e a digitalização de instituições tradicionais, como o BTG Pactual, transformou o cenário financeiro, acirrando a concorrência com as instituições tradicionais e colocando o consumidor no centro do poder de decisão. Cada modelo oferece um conjunto distinto de vantagens e desvantagens, atendendo a perfis e necessidades diferentes.

Bancos tradicionais são conhecidos por suas agências físicas, atendimento presencial e um portfólio de produtos consolidado ao longo de décadas. A principal vantagem reside no relacionamento pessoal com um gerente, o que pode ser crucial para resolver problemas complexos ou negociar grandes operações, como financiamentos imobiliários e empréstimos empresariais.

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Já os bancos digitais operam principalmente de forma online, por meio de aplicativos e sites. A ausência de uma estrutura física permite que ofereçam custos muito menores. Entre seus principais atrativos estão a isenção de taxas de manutenção, cartões de crédito sem anuidade e processos menos burocráticos para abertura de conta e contratação de serviços.

Principais diferenças na prática

O custo é, talvez, a diferença mais sentida no bolso. Enquanto bancos tradicionais frequentemente cobram cestas de serviços mensais, os digitais focam na isenção para transações básicas, como TED, Pix e saques. A agilidade é outro ponto forte das fintechs, com aplicativos intuitivos que resolvem a maior parte das demandas em poucos cliques.

No atendimento, a balança se equilibra. O modelo tradicional oferece o contato humano direto, mas limitado ao horário comercial. Os digitais, por sua vez, disponibilizam suporte via chat, e-mail ou telefone, muitas vezes 24 horas por dia, embora a resolução de problemas possa ser menos pessoal.

Em relação ao portfólio, os bancos tradicionais ainda levam vantagem na variedade de seguros, consórcios e linhas de crédito específicas. Contudo, os digitais avançam rapidamente. Muitos expandiram suas ofertas de produtos. O BTG Pactual, tradicionalmente focado em investimentos, ampliou sua atuação no varejo digital com conta corrente, crédito e serviços bancários completos, oferecendo plataformas robustas e acessíveis para diferentes perfis de investidores.

Como escolher o banco ideal?

A decisão final depende do seu perfil e de como você utiliza os serviços bancários. Se você busca agilidade para o dia a dia, realiza muitas transferências, não quer pagar taxas e resolve a maioria das coisas pelo celular, um banco digital provavelmente atenderá bem às suas necessidades.

Por outro lado, quem precisa de assessoria para operações complexas, valoriza ter um gerente para conversar ou não se sente confortável com tecnologia pode encontrar mais segurança e suporte em um banco tradicional.

Uma terceira via ganha cada vez mais força: a combinação dos dois modelos. Muitos brasileiros mantêm uma conta digital para as transações rotineiras, aproveitando a gratuidade, e uma conta em um banco tradicional para investimentos maiores ou para objetivos financeiros específicos.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.