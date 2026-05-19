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BH: bactéria é identificada na água da Maternidade Odete Valadares

Relatório apontou presença de microrganismos em pontos da unidade; Fhemig afirma que não houve infecções hospitalares e diz ter reforçado protocolos sanitários

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SM
Sofia Maia*
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Sofia Maia*
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
19/05/2026 18:48 - atualizado em 19/05/2026 18:49

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A contaminação foi identificada durante uma análise programada realizada em abril pela fundação
A contaminação foi identificada durante uma análise programada realizada em abril pela fundação crédito: Reprodução/Fhemig

A presença da bactéria Pseudomonas aeruginosa e de bactérias heterotróficas em pontos da rede de água da Maternidade Odete Valadares, localizada no bairro Padro, Região Oeste de Belo Horizonte, resultou em um alerta sanitário da Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig). 

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A contaminação foi identificada durante uma análise programada realizada em abril pela fundação, que informou ter adotado medidas imediatas de desinfecção e monitoramento para evitar riscos a pacientes, acompanhantes e profissionais da unidade.

Segundo a Fhemig, a água consumida por pacientes e servidores é mineral, o que teria reduzido possíveis impactos relacionados aos microrganismos. Em nota, eles destacam ainda que não há registros de sintomas gastrointestinais entre trabalhadores nem ocorrência de infecções hospitalares associadas ao episódio nos meses de abril e maio.

Após a identificação da contaminação, a maternidade realizou a limpeza e desinfecção dos reservatórios e caixas d’água da unidade, e também, a execução das demais ações previstas no plano de contingência. Além disso, informaram que promoveram treinamentos e orientações adicionais aos profissionais responsáveis pelos procedimentos de higienização.

Que bactéria é essa?

Pseudomonas aeruginosa é uma bactéria considerada oportunista e pode representar perigo principalmente para pessoas imunossuprimidas ou internadas em ambiente hospitalar. O microrganismo costuma estar associado a infecções respiratórias, urinárias e de corrente sanguínea, especialmente quando há exposição prolongada em ambientes de assistência à saúde.

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Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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