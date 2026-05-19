PMMG terá primeira mulher no comando; saiba quem é a escolhida

O Governo de Minas anunciou nesta terça-feira (19/5) a escolha da coronel Cleide Barcelos dos Reis Rodrigues, de 48 anos, como nova comandante-geral da Polícia Militar (PMMG). A oficial substituirá o coronel Carlos Frederico Otoni Garcia, que ocupa o cargo desde setembro de 2024. A mudança acontece próximo ao aniversário de 251 anos da corporação, que será celebrado no dia 9 de junho.



A decisão foi tomada pelo governador Mateus Simões (PSD) e ainda terá a data de oficialização definida pelo Executivo estadual. Na cerimônia de transmissão do comando, o governo informou que serão prestadas homenagens ao coronel Carlos Frederico pelos serviços prestados à instituição.

Quem é Cleide Barcelos dos Reis Rodrigues?

Bacharel em Direito, a coronel Cleide construiu a carreira na PM mineira com atuação em áreas operacionais, administrativas e estratégicas. Ela possui especializações em Direito Militar, Gestão Estratégica de Pessoas e Violência Doméstica. Atualmente, ocupava a Diretoria de Proteção Social da corporação.

Ao longo da trajetória na Polícia Militar, também esteve à frente da Diretoria de Comunicação Organizacional e comandou unidades ligadas ao policiamento especializado, como a Primeira Companhia de Polícia Militar Independente de Prevenção à Violência Doméstica e a 228ª Companhia Tático Móvel do 49º Batalhão da PM. A oficial ainda atuou como subchefe do Gabinete Militar do Governador.

A nova comandante ingressou na PMMG em 1997 e concluiu o Curso de Formação de Oficiais da Academia da Polícia Militar em 2000.

Em nota, o Governo de Minas destacou que a gestão do coronel Carlos Frederico foi marcada pelo reforço das ações ostensivas, pela valorização da tropa e pela continuidade das estratégias de combate à criminalidade no estado. Segundo o Executivo, entre 2024 e 2025, Minas Gerais registrou queda nos crimes violentos, incluindo homicídios e roubos consumados e tentados.

O governo também ressaltou investimentos feitos na Polícia Militar no período, como a formação de 3,8 mil novos militares, aquisição de viaturas, armamentos e tecnologias, além da ampliação das operações em diferentes regiões do estado.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice