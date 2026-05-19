Homem suspeito de aliciar e chantagear criança pelas redes sociais é preso
Investigação da Polícia Civil começou em dezembro de 2025 após denúncia da mãe da vítima. Caso aconteceu em Patos de Minas, no Alto Paranaíba
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Um homem de 38 anos foi preso preventivamente pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) sob a suspeita de aliciar uma criança de 11 anos por meio de uma rede social. A prisão, que faz parte de uma ofensiva institucional de combate a crimes sexuais contra menores, ocorreu no município de Patos de Minas, no Alto Paranaíba, após meses de investigações iniciadas a partir do relato da mãe da vítima.
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A ação policial teve origem em dezembro de 2025, quando a responsável pela menina procurou a delegacia para denunciar o caso. Segundo os levantamentos da Polícia Civil, o suspeito utilizava o ambiente virtual para se aproximar da vítima e, posteriormente, passou a fazer ameaças para coagir a criança a se encontrar com ele presencialmente.
De acordo com o histórico das investigações, os encontros forçados por chantagem resultaram na prática de atos libidinosos. O homem ainda utilizava dinheiro como forma de barganha e aliciamento durante os abusos.
A delegacia especializada na proteção à criança e ao adolescente da PCMG conduziu o inquérito, reunindo as provas necessárias que fundamentaram o pedido de prisão preventiva junto ao Poder Judiciário. O mandado foi cumprido com o objetivo de garantir a ordem pública e interromper a conduta criminosa do investigado, que permanecia monitorando a menor no ambiente digital. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.
Segundo a Polícia Civil, é de extrema importância que pais e responsáveis monitorem o acesso de crianças e adolescentes à internet e denunciem imediatamente qualquer comportamento suspeito às autoridades competentes, seja por meio das delegacias locais ou pelo Disque 100.
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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice