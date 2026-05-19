Piloto morre ao cair de ultraleve em área rural de Uberlândia

Claudemiro Marques, um piloto de 61 anos, morreu após a queda de um ultraleve no fim da tarde do último sábado (16/5), na zona rural de Uberlândia, no Triângulo Mineiro. O acidente ocorreu nas proximidades da rodovia MGC-455, em uma pista de pouso localizada na região do Arena Race. Ele chegou a ser retirado da aeronave por pessoas que estavam no local e encaminhado em estado grave ao Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU), mas teve a morte confirmada no domingo (17/5).

Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), testemunhas acionaram o socorro informando que o piloto estava inconsciente e preso à estrutura do ultraleve após a queda. Quando as equipes chegaram ao local, um médico que acompanhava a movimentação na pista já prestava os primeiros atendimentos à vítima.

Os bombeiros realizaram o atendimento pré-hospitalar e encaminharam Claudemiro Marques ao pronto-socorro da UFU com quadro grave de traumatismo craniano. Apesar dos esforços das equipes médicas, ele não resistiu aos ferimentos. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) de Uberlândia.

As circunstâncias do acidente ainda serão investigadas. Até o momento, não foram divulgadas informações oficiais sobre possíveis falhas mecânicas ou condições meteorológicas que possam ter contribuído para a queda da aeronave. A Polícia Civil e órgãos ligados à aviação devem acompanhar a apuração do caso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Estagiária sob supervisão da subeditora Juliana Lima