Drake de BH é solto sob fiança de mais de R$ 15 mil

O influenciador digital conhecido como Drake de BH foi solto nessa quarta-feira (19/5) pela Justiça de Belo Horizonte. A decisão foi tomada dois meses depois da prisão preventiva de Thiago Henrique dos Reis Pedro, de 24 anos, detido em flagrante com uma arma de fogo. A decisão tomada pelo juiz Joaquim Morais Júnior, da 1ª Vara Criminal de Belo Horizonte, estabeleceu uma fiança de dez salários mínimos – R$16.210 – para a liberação do jovem.

A liberdade provisória foi concedida sob o pagamento de fiança e Thiago não pode sair de Belo Horizonte por mais de 8 dias sem avisar a justiça. Ele também não pode se mudar de sua residência atual. A Justiça considerou a prisão preventiva desproporcional à gravidade da prisão e por isso decidiu revogá-la.

“A prisão preventiva é medida excepcional, aplicada apenas quando absolutamente indispensável para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, o que não é o caso”, declarou o juiz Joaquim Morais, responsável pelo caso.

O caso

A prisão em flagrante do suspeito ocorreu no dia 2 de abril deste ano, quando ele tentou fugir de uma blitz carregando a uma pistola semiautomática com numeração adulterada. A Polícia Militar de Minas Gerais fazia uma blitz na Avenida Barão Homem de Melo, na Região Oeste, quando notaram o carro evitando o local.

Os militares acompanharam o veículo e abordaram o motorista. Segundo relatos, Thiago estava nervoso durante a ação. Ao revistarem o veículo, um Volkswagen T-Cross Extreme encontraram uma pistola 9 mm.

A Polícia Militar constatou que a arma foi apreendida em 2022, em Juatuba, na Região Metropolitana de BH, em uma investigação de homicídio, e não deveria estar em circulação. O influenciador foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia.

Em fevereiro, o influenciador teve sua casa invadida no Bairro Santa Amélia, na Pampulha, e entrou em luta corporal com um dos suspeitos. Segundo ele, durante a ação, um dos invasores deixou cair um revólver, que ele usou para atirar em um dos assaltantes, Marcelo Augusto de Souza, de 29 anos, que morreu. Ele foi interrogado pela PMMG na época.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima