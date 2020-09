PRF prende passageiro de ônibus portando revólver com numeração adulterada

Um homem de 26 anos foi preso, nesta terça-feira (22), dentro de umem, no Alto Paranaíba, por porte ilegal de. Agentes da Polícia Rodoviária Federal () apreenderam com o suspeito um revólvercom a numeração adulterada e quatro munições.

O material foi encontrado na bagagem de mão do suspeito

De acordo com os federais, a arma foi encontrada durante uma fiscalização de rotina no km 413 da BR-365, em Patos de Minas. O material foi apreendido após os policiais desconfiarem do comportamento alterado de um dos passageiros.