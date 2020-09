Vídeo mostra aglomeração na Praça do Palmital, em Santa Luzia, durante feira

Feira na Praça do Palmital, em Santa Luzia (foto: Reprodução do vídeo/Facebook)

Um vídeo feito na Praça do Palmital, e postado nas redes sociais causou preocupação e indignação de moradores de Santa Luzia, cidade da Região Metropolitana de BH (RMBH). O registro teria sido feito no último domingo (20), e mostra produtos sendo comercializados em barracas e no chão, além de um grande número de pessoas circulando pelo local.

Vídeo mostra aglomeração na Praça do Palmital, em Santa Luzia, durante feirahttps://t.co/En9mIB5pdI pic.twitter.com/TEzTGEdw6E — Estado de Minas (@em_com) September 22, 2020

Nas redes sociais, moradores de Santa Luzia se espantaram com a volta da conhecida Feira do Palmital. Realizada tradicionalmente aos domingos, a feira é famosa por comercializar produtos variados a preços baixos.

No vídeo, é possível ver pessoas com e sem máscaras transitando pela rua. Os produtos são comercializados em barracas e até mesmo em panos estendidos pela rua. Além da feira, o comércio local também estava aberto.

A Prefeitura de Santa Luzia afirmou que de acordo com o Decreto Municipal n° 3.644/2020, a organização de feiras continua proibida. Ainda segundo a administração municipal, a Guarda Civil realiza semanalmente operações de fiscalização na Praça do Palmital. A assessoria da Prefeitura relatou que não houve nenhum tipo de notificação ou denúncia sobre a movimentação no local onde foi organizada a feira.

Efetivo reduzido

A Guarda Civil Municipal de Santa Luzia enfrenta atualmente problemas devido ao número reduzido de efetivo. Apesar de realizar diligências frequentemente, a permanência das guarnições 24 horas por dia em alguns pontos é impossível devido ao quadro reduzido de agentes.

A Prefeitura de Santa Luzia informou que há previsão para a realização de um Concurso para provimento de vagas na Guarda Civil Municipal com o objetivo de aumentar o efetivo e ampliar as ações de fiscalização.