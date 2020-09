COVID-19: governo pede alinhamento dos municípios de MG para reduzir diferença de dados

Secretários destacaram importância de se manter o alinhamento de dados da COVID-19 em Minas (foto: Pedro Gontijo/Imprensa MG)





Sistema de Informação de Vigilância da Gripe (Sivep Gripe). Com isso, a intenção do governo era reduzir de 10 para três dias a diferença entre a data da morte e o registro oficial no balanço da SES. Desde agosto, os dados sobre a COVID-19 , como óbitos, devem ser informados, diretamente, ao. Com isso, a intenção do governo era reduzir de 10 para três dias a diferença entre a data da morte e o registro oficial no balanço da SES.





10:02 - 22/09/2020 COVID-19: Minas confirma mais de 2 mil casos em 24 horas “Já um bom tempo fizemos um ajuste no ponto de vista da consolidação dos dados na secretaria, foi quando nós passamos a usar o Sivep Gripe, com base nacional. Hoje, o que nós temos, é 100% de alinhamento com o que o município atualiza no Sivep. Diariamente fazemos o download dos dados no Sivep e trazemos aqui como sendo a informação que os municípios atualizaram no Sivep. Então se há algum desalinhamento - que nós esperamos que não haja - é porque o município deixou de atualizar no Sivep. Caso ele atualize e essa atualização esteja completa, nós aqui consolidamos e trazemos”, explicou Carlos Amaral.





Já o secretário adjunto de Saúde, Marcelo Cabral, disse que a necessidade de os municípios estarem mantendo o alinhamento com o estado na divulgação de dados é quase que “institucional”. Na visão de Cabral, a redução na diferença dos números ajuda no combate à doença.





“Esse alinhamento traduz exatamente como se dá a gestão de saúde e esse alinhamento, inclusive, é uma orientação retratada nos julgamentos dos tribunais, então é muito importante que haja a contribuição, o comportamento alinhado, para que o combate à pandemia, para que as informações da transparência e eficiência possam se mostrar mais claramente para todos. É uma necessidade quase que institucional para que os municípios, em relação ao estado, forneça os dados”, afirmou.





No dia em que apublicou a edição de número 200 do boletim epidemiológico daem Minas Gerais, a pasta pediu alinhamento dos municípios para que a diferença entre os dados da doença no estado possa cada vez mais ser reduzida. Nesta terça-feira (22), o secretárioreforçou a orientação para que as cidades atualizem o sistema do governo federal para que os números consolidados possam ser extraídos pela SES.