Fabriciano: Casos de COVID-19 caem 50% e recuperados chegam a 96%

Pacientes e equipe de saúde do Centro COVID-19 comemoram a vitória sobre o novo coronavírus (foto: PMCF/Divulgação)

Os casos de COVID-19 caíram 50% em Coronel Fabriciano, em comparação com o mesmo período de agosto. Os dados são do boletim da Secretaria Municipal de Governança em Saúde de Fabriciano, concluído na segunda-feira (21/9).



O número de pacientes atendidos no Centro de Referência à COVID-19 também registrou 96% de pacientes recuperados.









No último boletim, Coronel Fabriciano apresenta 3251 casos confirmados, 3137 recuperados, 42 pessoas em isolamento domiciliar. O total de mortes, 65, representa uma taxa de 1,99%, abaixo das médias estadual e nacional, que são de 3 e 4%, respectivamente.





Centro COVID-19 alerta que toda pessoa com qualquer sintoma gripal deve procurar atendimento.





Se o paciente estiver com febre, nariz escorrendo, dor de cabeça, falta de ar, perda do paladar ou do olfato, também deve se dirigir ao Centro. Se a falta de ar for significativa, deve-se procurar o Hospital Dr. José Maria Morais, centro de saúde que contribui diretamente para o aumento no número de curados.





O Centro COVID-19 funciona de segunda a sábado, das 7h às 19h na Avenida Albert Scharlet, 135, Centro. Aos domingos e feriados, não há atendimento. Nesses dias, os pacientes são orientados a procurar a UPA 24h - Dr. Walter Maia, localizada na Avenida Maanaim, Bairro Silvio Pereira ll. Já nos casos de urgência deve-se procurar o Hospital Dr. José Maria Morais, na Rua Argemiro José Ribeiro, 39, Bairro Santa Helena.