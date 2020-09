Governador Valadares: Criança morre afogada em piscina do Minas Clube

Criança de 4 anos se afogou na piscina de adultos do Minas Clube (foto: Reprodução/Facebook) criança de 4 anos de idade morreu na tarde de sábado (19) vítima de afogamento na piscina da sede social do Minas Clube, em Governador Valadares. A criança pulou dentro piscina e ingeriu grande quantidade de água e se afogou. Recebeu os primeiros socorros de um bombeiro civil que trabalha para o clube. Foi levada ao hospital municipal ainda com sinais vitais, mas não resistiu. Umade 4 anos de idade morreu na tarde de sábado (19) vítima dena piscina da sede social do Minas, em Governador. A criança pulou dentro piscina e ingeriu grande quantidade de água e se afogou. Recebeu os primeiros socorros de um bombeiro civil que trabalha para o clube. Foi levada ao hospital municipal ainda com sinais vitais, mas não resistiu.





O presidente do Minas Clube, Rubens Roberto Nascimento, disse, por meio de nota, que a criança estava desacompanhada dos responsáveis e que, no momento em que pulou na piscina de adultos, estava sem os equipamentos pessoais de segurança (colete salva-vida ou boia). Foi socorrida imediatamente pelo bombeiro civil que estava de plantão no local, contratado pela empresa que presta serviços de segurança ao Minas Clube.









A mãe da criança soube do afogamento da filha por meio de policiais militares que foram até sua casa. A criança foi ao clube com amigos de sua família. Sobre o afogamento, o Minas Clube informou, por meio da advogada Flávia Evangelista de Carvalho, "que sempre prezou e preza pela devida segurança de todos associados e convidados e trabalha com total responsabilidade em sua administração". Os bombeiros interditaram a área de piscinas do clube.

Reabertura ocorreu há uma semana

As piscinas dos clubes sociais de Governador Valadares foram reabertas em 12 de setembro, depois de longo tempo fechadas por causa da pandemia do novo coronavírus. Com as altas temperaturas nos últimos dias, muitas pessoas têm procurado se refrescar nas piscinas dos clubes.No sábado, Governador Valadares registrou calor de 36 graus. No domingo, a calor vai continuar. Não há previsão de chuvas.