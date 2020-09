Incêndio é debelado na Serra do Mel, mas ainda exige monitoramento

Depois de uma semana de combate a incêndios na, em Montes Claros, no Norte de Minas, bombeiros e brigadistas começam a ter alívio. Nesta terça-feira (22), o incêndio foi debelado. No entanto, segundo o Corpo de Bombeiros, grande quantidade de troncos depermanece em brasas.

A situação ainda exige o monitoramento dos militares. Segundo a corporação, foram distribuídas cinco equipes com materiais de combate para caso de reinício das chamas. Outros dois bombeiros percorrem a área de motocicleta e até o início da tarde não foi detectado foco deEquipes do Instituto Estadual de Florestas (IEF) também serão distribuídas para acompanhamento.

Brigadistas de Minas ajudam no combate ao fogo no Pantanal

No início desta tarde, 42 pessoas estavam envolvidas na operação. Prestam apoio no local sete viaturas dos bombeiros, duas ambulâncias do IEF, um caminhão pipa do Exército Brasileiro e um caminhão pipa fornecido pela prefeitura.