Dono de supermercado é indiciado por venda de produtos impróprios para consumo

Dono do supermercado investigado pela PCMG vendia produtos impróprios para o consumo (foto: Reprodução/ Internet) indiciou, nessa segunda-feira (21), um dos proprietários de um supermercado em Manhumirim, na Zona da Mata mineira, que teria reaproveitado itens e produtos de limpeza atingidos por água de enchente, em janeiro deste ano. O material estava sendo disponibilizado para venda nas prateleiras do estabelecimento. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), nessa segunda-feira (21), um dos proprietários de um supermercado em, na Zona da Mata mineira, que teria reaproveitado itens e produtos de limpeza atingidos por água de enchente, em janeiro deste ano. O material estava sendo disponibilizado para venda nas prateleiras do estabelecimento.









No local, durante a fiscalização, foram recolhidos diversos produtos e itens de limpeza com resquícios de lama, provenientes da enchente que atingiu Manhumirim. Na ocasião, o supermercado foi interditado.





Antes da apuração policial, o estabelecimento já havia sido alvo de denúncia – realizada na Vigilância Sanitária -, de que estaria lavando os produtos impróprios para o consumo, uma vez que foram contaminados pela água da enchente.





Inquérito policial





Ainda de acordo com a Polícia Civil, o inquérito foi concluído e encaminhado para a Justiça. O proprietário do estabelecimento irá responder pelo crime previsto no artigo 7º, IX da Lei 8.137/90 – vender, ter em depósito para vender ou expor à venda ou, de qualquer forma, entregar matéria-prima ou mercadoria em condições impróprias ao consumo.





O nome do supermercado não foi divulgado pela PCMG.

*Estagiário sob supervisão da editora Liliane Corrêa