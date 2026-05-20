BH está entre as 5 capitais com melhor qualidade de vida do Brasil

Belo Horizonte é a quinta capital brasileira com melhor qualidade de vida do país, segundo o Índice de Progresso Social (IPS) Brasil 2026. O estudo avalia indicadores sociais e ambientais de todos os municípios brasileiros e mede fatores ligados à saúde, segurança, educação, moradia, inclusão social e acesso a oportunidades.



A cidade se manteve na mesma posição no ranking de capitais, mas avançou sete posições no ranking nacional - passando de 55º lugar para 48º. Ao alcançar 69,66 pontos no levantamento, ficou atrás somente de Curitiba (PR), Brasília (DF), São Paulo (SP) e Campo Grande (MS).

O IPS Brasil é elaborado com base em 57 indicadores divididos em três grandes dimensões: Necessidades Humanas Básicas, Fundamentos do Bem-estar e Oportunidades. Diferentemente de rankings econômicos, o índice não considera apenas renda ou Produto Interno Bruto (PIB), mas a capacidade das cidades de garantir qualidade de vida à população.

O índice serve como um orientador para políticas públicas e investimentos sociais privados, sendo uma ferramenta prática para ajudar dirigentes públicos, líderes empresariais e da sociedade civil no planejamento, implementação e avaliação de políticas públicas e programas que acelerem o progresso social.

A metodologia é aplicada internacionalmente pelo Social Progress Imperative e, no Brasil, conta com apoio de instituições como o Imazon, Fundação Avina e Amazônia 2030 - organizações e iniciativas brasileiras sem fins lucrativos que atuam em rede com foco no desenvolvimento sustentável, na conservação ambiental e no avanço social na Amazônia.

No ranking das capitais, Curitiba lidera com 71,29 pontos, seguida por Brasília (70,73), São Paulo (70,64) e Campo Grande (69,77). Belo Horizonte aparece logo na sequência, com desempenho acima da média nacional do índice, que ficou em 63,40 pontos.

Além da posição de destaque entre as capitais, Minas Gerais também teve bom desempenho no cenário nacional. O levantamento mostra que cidades do Sul e Sudeste concentram os melhores índices de progresso social do país, enquanto regiões do Norte e Nordeste ainda enfrentam maiores desafios relacionados a saneamento, segurança e acesso a serviços públicos.

Em nota, o prefeito Álvaro Damião recebeu o resultado "com muita serenidade e a certeza de que estamos no caminho certo na gestão do município". "Crescemos de 68,22 pontos em 2025 para 69,66 em 2026. Estamos a 1,5 ponto da capital melhor colocada e a 3,5 pontos da cidade melhor avaliada do país", ressaltou Damião.

O prefeito pondera que "embora haja critérios rigorosos na avaliação do IPS (são 57 indicadores avaliados), é preciso contextualizar o tamanho e os problemas de cada município. Por exemplo, Gavião Peixoto, cidade do interior de São Paulo, a melhor avaliada, tem menos de 5 mil habitantes. BH tem 2,5 milhões e atende uma população flutuante ainda maior”.

Na parte inferior do ranking aparecem Porto Velho, Macapá e Maceió, capitais que registraram os menores índices de qualidade de vida no país.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice