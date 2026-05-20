Caminhão cai de ponte no interior de Minas e deixa um morto

Um caminhão caiu de uma ponte na manhã desta quarta-feira (20/5), em Campestre, no Sul de Minas, mobilizando equipes da Primeira Companhia Independente do Corpo de Bombeiros, sediada em Poços de Caldas. A ocorrência foi registrada por volta das 10h e, ao chegarem ao local, os militares constataram que havia uma vítima presa à cabine do veículo, já sem vida.



Segundo o Corpo de Bombeiros, a guarnição permanece na área aguardando a chegada da perícia técnica da Polícia Civil. Após os trabalhos periciais, será realizada a extricação, procedimento de retirada da vítima das ferragens e da cabine do caminhão.

As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre a identidade da vítima nem sobre as possíveis causas da queda do caminhão da ponte.

A ocorrência segue em andamento e novas informações poderão ser divulgadas pelas autoridades nas próximas horas.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos