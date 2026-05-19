Assine
overlay
Início Gerais
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Suspeito de espancar gêmeos de 2 anos é apreendido no Sul de Minas

Adolescente de 17 anos, que era padrasto das vítimas, foi localizado em Campos Gerais. Uma das crianças não resistiu aos ferimentos

Publicidade
Carregando...
SM
Sofia Maia*
SM
Sofia Maia*
Repórter
Jornalista em formação pela PUC Minas.
19/05/2026 18:09

compartilhe

SIGA
×
A Polícia Civil informou que o menor infrator já se encontra custodiado e que um inquérito foi instaurado para apurar a motivação e a dinâmica exata das agressões
A Polícia Civil informou que o menor infrator já se encontra custodiado e que um inquérito foi instaurado para apurar a motivação e a dinâmica exata das agressões crédito: Reprodução/PCMG

Na manhã desta terça-feira (19/5), a Polícia Civil (PCMG) apreendeu na cidade de Campos Gerais (MG), no Sul do estado, um adolescente de 17 anos suspeito de agredir violentamente seus enteados, dois irmãos gêmeos de apenas 2 anos de idade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O crime ocorreu no município vizinho de Areado (MG) e resultou na morte de uma das crianças. Enquanto o suspeito permanece detido à disposição da Justiça, a outra vítima recebeu alta hospitalar hoje, após passar dias internada em decorrência das lesões.

O caso, que chocou os moradores da pacata região do Sul de Minas, tornou-se ainda mais dramático com o desfecho clínico das vítimas. De acordo com as investigações preliminares, os dois irmãos deram entrada no hospital com graves sinais de espancamento. Um dos meninos não resistiu à severidade dos ferimentos e morreu.

O irmão gêmeo, que também apresentava diversas marcas de violência pelo corpo, sobreviveu e, após responder positivamente ao tratamento médico, foi liberado pela equipe de saúde nesta manhã.

Logo depois do crime, o adolescente, que convivia com a mãe das crianças, fugiu da cena do crime, desencadeando uma busca imediata pelas forças de segurança da região. O paradeiro do jovem foi descoberto devido ao trabalho de inteligência policial que resultou na sua localização e apreensão em Campos Gerais, situada a cerca de 40 quilômetros de Areado.

A Polícia Civil informou que o menor infrator já se encontra custodiado e que um inquérito foi instaurado para apurar a motivação e a dinâmica exata das agressões. Delegados e investigadores continuam realizando diligências, colhendo depoimentos de testemunhas e aguardando laudos periciais para concluir o caso e encaminhá-lo ao Ministério Público, que deverá pedir a aplicação de medidas socioeducativas cabíveis ao adolescente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice

Tópicos relacionados:

morte-de-crianca pcmg policia sul-de-minas violenca-domestica violencia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay