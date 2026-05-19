Suspeito de espancar gêmeos de 2 anos é apreendido no Sul de Minas

Na manhã desta terça-feira (19/5), a Polícia Civil (PCMG) apreendeu na cidade de Campos Gerais (MG), no Sul do estado, um adolescente de 17 anos suspeito de agredir violentamente seus enteados, dois irmãos gêmeos de apenas 2 anos de idade.

O crime ocorreu no município vizinho de Areado (MG) e resultou na morte de uma das crianças. Enquanto o suspeito permanece detido à disposição da Justiça, a outra vítima recebeu alta hospitalar hoje, após passar dias internada em decorrência das lesões.

O caso, que chocou os moradores da pacata região do Sul de Minas, tornou-se ainda mais dramático com o desfecho clínico das vítimas. De acordo com as investigações preliminares, os dois irmãos deram entrada no hospital com graves sinais de espancamento. Um dos meninos não resistiu à severidade dos ferimentos e morreu.

O irmão gêmeo, que também apresentava diversas marcas de violência pelo corpo, sobreviveu e, após responder positivamente ao tratamento médico, foi liberado pela equipe de saúde nesta manhã.

Logo depois do crime, o adolescente, que convivia com a mãe das crianças, fugiu da cena do crime, desencadeando uma busca imediata pelas forças de segurança da região. O paradeiro do jovem foi descoberto devido ao trabalho de inteligência policial que resultou na sua localização e apreensão em Campos Gerais, situada a cerca de 40 quilômetros de Areado.

A Polícia Civil informou que o menor infrator já se encontra custodiado e que um inquérito foi instaurado para apurar a motivação e a dinâmica exata das agressões. Delegados e investigadores continuam realizando diligências, colhendo depoimentos de testemunhas e aguardando laudos periciais para concluir o caso e encaminhá-lo ao Ministério Público, que deverá pedir a aplicação de medidas socioeducativas cabíveis ao adolescente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice