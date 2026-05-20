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TECNOLOGIA NA SAÚDE

Estudantes de medicina vencem disputa ao desenvolver IA que "lê" cirurgias

Projetos apresentados por universitários no Miles Summit incluem triagem via WhatsApp, análise de risco cardiovascular e integrações entre pacientes e médicos

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Repórter
20/05/2026 15:36 - atualizado em 20/05/2026 15:51

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Os jurados avaliaram critérios como criatividade, viabilidade de execução, impacto social e potencial de mercado
Os jurados avaliaram critérios como criatividade, viabilidade de execução, impacto social e potencial de mercado crédito: Miles Summit/Divulgação

Uma plataforma de inteligência artificial capaz de analisar vídeos cirúrgicos e prever riscos para seguradoras médicas foi a grande vencedora do Pitch Deck, competição realizada durante o Miles Summit, evento promovido pelo Instituto Miles.

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Desenvolvida por estudantes da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), a startup RosAI conquistou o primeiro lugar ao apresentar uma solução inovadora voltada para aumentar a precisão na avaliação de procedimentos médicos, reduzir custos e apoiar decisões estratégicas no setor de saúde suplementar.

A equipe vencedora recebeu R$ 10 mil em premiação, além de R$ 100 mil em capital intelectual oferecidos pela Koinz Capital e uma consultoria de marketing da V4 Company. O projeto destacou-se pela combinação entre inovação tecnológica, potencial de mercado, viabilidade prática e impacto no ecossistema da saúde.

A startup RosAI, desenvolvida por equipe da UFMG conquistou o primeiro lugar na competição
A startup RosAI, desenvolvida por equipe da UFMG conquistou o primeiro lugar na competição Miles Summit/Divulgação

O Pitch Deck marcou o encerramento do Miles Summit e reuniu equipes universitárias na apresentação de soluções para desafios reais do mercado. Organizado pela diretoria de Launchpad, área voltada ao lançamento e desenvolvimento de startups dentro do ecossistema do Instituto Miles, o summit aproximou estudantes, investidores, especialistas e empresas em um ambiente de empreendedorismo, criatividade e conexão com inovação.

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Entre os finalistas, a Flow Med (Fluxo Med), representada por Ana Vitória e Enrico, apresentou uma plataforma de triagem inteligente via WhatsApp para pronto-socorro, criada para otimizar atendimentos e reduzir filas em unidades de urgência.

A Predicard, apresentada por Rafael Ribeiro, propôs uma plataforma de análise de risco cardiovascular e inteligência de dados populacionais voltada para operadoras de saúde e clínicas médicas, com foco em prevenção e gestão estratégica em saúde.

Rafael Ribeiro ficou em terceiro lugar no Pitch Deck com a Predicard
Rafael Ribeiro ficou em terceiro lugar no Pitch Deck com a Predicard Miles Summit/Divulgação

Já a Prime Care, desenvolvida por Rodrigo e Guilherme, trouxe um aplicativo para integração entre pacientes, familiares e cuidadores, reunindo histórico clínico, monitoramento e acompanhamento de saúde em uma única plataforma.

Rodrigo e Guilherme conquistaram o segundo lugar com a Prime Care
Rodrigo e Guilherme conquistaram o segundo lugar com a Prime Care Miles Summit/Divulgação

Outra solução apresentada foi a Protocolo Escala, representada por Enrico Braz, que criou uma plataforma para gestão de escalas médicas e conexão entre hospitais e médicos plantonistas, buscando reduzir gargalos operacionais e facilitar contratações.

Entre os jurados esteve Lilian Arais, médica e especialista em inovação em saúde; Leonardo Cruz, empreendedor e investidor do ecossistema healthtech; e Gustavo Landsberg, referência em inteligência artificial e transformação digital na medicina. A mediação foi conduzida por Glauco Michelotti.

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Os jurados avaliaram critérios como criatividade, viabilidade de execução, impacto social, potencial de mercado, sustentabilidade financeira e escalabilidade das soluções apresentadas.

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