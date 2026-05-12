Evento em BH discute IA, gestão hospitalar e inovação em saúde

Em 2025, cerca de 7,3 milhões de canetas emagrecedoras foram vendidas no Brasil, segundo dados da Associação Brasileira de Distribuidores Farmacêuticos (Abafarma). O volume representa crescimento de 39,1% em relação a 2024 e reforça o avanço de um mercado que vem transformando discussões sobre saúde, comportamento e economia.

Os impactos clínicos, econômicos e sociais desse fenômeno estarão no centro dos debates do Miles Summit, evento promovido pelo Instituto Miles nesta sexta-feira e sábado (15 e 16 de maio) no Teatro Feluma, em Belo Horizonte. A palestra “A Revolução das Canetas Emagrecedoras: Impacto Clínico e Econômico” abre a programação do segundo dia do evento.



Além dos debates clínicos, o evento contará com discussões sobre inovação, inteligência artificial, empreendedorismo, gestão hospitalar, experiência do paciente, liderança em cenários de crise e os impactos da tecnologia nos negócios em saúde.

“Outro momento estratégico da programação será o café da manhã com conselheiros do Miles Summit, que reunirá empresários, gestores, lideranças institucionais e especialistas convidados em um ambiente voltado à troca de experiências, destaca a presidente do Instituto Miles, Laura Carrara. O Miles Summit integra as ações do Instituto Miles, organização sem fins lucrativos formada por estudantes e jovens profissionais voluntários de diferentes áreas do conhecimento, com foco em educação continuada, inovação em saúde, impacto social e eventos de conexão.



Laura Carrara, presidente do Instituto Miles Arquivo pessoal

Ao longo dos dois dias, o evento também sediará a final do Pitch Deck, competição de projetos inovadores em saúde criada pela diretoria de Inovação do Instituto Miles. Cinco equipes finalistas irão apresentar soluções para uma banca formada por empresários, investidores e especialistas do setor. A equipe vencedora ganhará uma jornada de desenvolvimento estimada em US$ 100 mil (cerca de R$ 600 mil) em benefícios e conexões estratégicas por meio da parceria com a Koinz Capital, empresa voltada a investimentos e aceleração de negócios inovadores.

O projeto vencedor receberá, ainda, um prêmio de R$ 10 mil em dinheiro do Instituto de Formação de Líderes, da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg). Os três primeiros colocados também receberão consultoria em comunicação e posicionamento da empresa de marketing e performance V4 Company.

Serviço

Miles Summit

Dias: 15 e 16 de maio

Local: Teatro Feluma – Alameda Ezequiel Dias, 275 - 7º Andar, Centro, Belo Horizonte

Programação

Sexta-feira (15/5)

16h50 - O Poder de Uma Visão: A trajetória da ONG Renovatio como case de gestão e impacto no terceiro setor



17h50 - Secretária Inteligente: como a Automed redefine o atendimento com Inteligência Artificial

18h - Drogaria Araujo: uma história de tradição, inovação e expansão



19h40 - O que realmente funciona em gestão hospitalar: da crise à excelência

20h30 - Lições sobre governança clínica com gestores do Hospital Sírio- Libanês e do HC-FMUSP

Sábado (16/5)

9h - Café da manhã com conselheiros do Instituto Miles

10h - Competência técnica não é suficiente: o novo papel do médico na saúde



10h50 - Previdência privada complementar como ferramenta de futuro e valor



11h - A Revolução das Canetas Emagrecedoras: impacto clínico e econômico na saúde



13h30 - Gestão de crise: a atuação integrada na tragédia de Brumadinho



14h50 - Planejamento tributário na saúde: decisões que impactam o lucro, o caixa e a segurança de médicos e clínicas



15h - Final do Pitch Deck do Instituto Miles



16h50 - Lovable ao vivo: construindo uma solução com IA em tempo real



18h10 - Mulheres Empreendedoras Empresárias e lideranças femininas debatem inovação, negócios e protagonismo feminino no setor da saúde e do empreendedorismo.

19h30 - Fala de honra do deputado Pedro Aihara

19h40 - Premiação do Pitch Deck e encerramento

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Evento anuncia os vencedores da competição de inovação em saúde promovida pelo Instituto Miles.