Congresso destaca avanços em câncer de próstata e inteligência artificial

Entre os dias 15 e 18 de novembro, Florianópolis sedia o 40º Congresso Brasileiro de Urologia (CBU), promovido pela Sociedade Brasileira de Urologia (SBU). O evento deve reunir mais de três mil médicos, pesquisadores e profissionais de saúde do Brasil e do exterior para debater os principais desafios e inovações da especialidade.



A programação científica inclui mais de 200 atividades, entre palestras, conferências internacionais, cursos e mesas de debate que vão abordar rastreamento do câncer de próstata, fertilidade masculina, saúde sexual, inserção da robótica no SUS, urologia pediátrica, inteligência artificial na medicina, infecções urinárias resistentes, e cirurgia de afirmação de gênero, entre outros temas de interesse público. Serão duas plenárias simultâneas.



“A urologia está em um momento de profundas transformações. Do uso da inteligência artificial ao tratamento personalizado para o câncer de próstata, estamos avançando com inovação e responsabilidade científica. Mas, além da tecnologia, também queremos chamar a atenção para desafios sociais como acesso ao diagnóstico precoce e desigualdades na saúde masculina no Brasil”, afirma o presidente da SBU, Luiz Otávio Torres.



Ações sociais



Na semana anterior ao evento, de 10 a 14, o programa “Urologista Cidadão” contará com médicos voluntários que vão atender médicos voluntários vão atender gratuitamente pacientes do SUS. Serão realizadas três ações sociais em Florianópolis:

O projeto “Floripa sem Sonda” vai oferecer 12 cirurgias para homens com hiperplasia prostática benigna (HPB) que vivem com sonda urinária devido à retenção urinária severa

(HPB) que vivem com sonda urinária devido à retenção urinária severa O “Urologista Cidadão” realizará um mutirão de mais de 500 atendimentos para pacientes da fila do SUS com necessidade de avaliação urológica

O “Novembrinho Azul”, promoverá cerca de 250 consultas em urologia pediátrica para crianças que aguardam atendimento no SUS

Para o presidente do 40º CBU e presidente eleito da SBU, Roni de Carvalho Fernandes, a iniciativa vai deixar um legado para a cidade que vai receber o congresso. “Além de toda a troca científica que vamos promover na cidade, achamos importante deixar um legado de atendimento para a população, já que vamos reunir tantos especialistas em Florianópolis. Quando a ciência e a solidariedade se unem, o resultado é um legado que transforma não só a medicina, mas também a vida de quem mais precisa dela. A ciência pode curar, já a solidariedade é que transforma”, diz.



Sociedades de especialidade internacionais



No dia 16, haverá uma reunião conjunta entre a SBU e a American Urological Association (AUA), às 10h30, quando serão debatidos

Cirurgia pélvica reconstrutora feminina

Tratamentos para cálculo renal

Reconstrução do colo vesical assistida por robô

A dúvida: ainda devemos chamar ISUP 1 (de baixo risco) de câncer da próstata?



Às 16h15, é vez de se reunir com a Europeen Association of Urology (EAU) quando serão apresentados os temas:

Nefrectomia parcial guiada por modelos 3D/“metaverse”

Cistectomia radical assistida, com derivação intracorpórea, por robô

O CBU acontece a cada dois anos, sendo o 39º realizado em Salvador em 2023 CBU/Divulgação

A SBU também vai se reunir com a Associação Portuguesa de Urologia (APU), às 17h. Na sessão, serão discutidos:

A confiabilidade da inteligência artificial

HPB

Prostatectomia radical

Sling sintético

Estudos de caso

"O CBU2025 reflete o compromisso da SBU em unir ciência, tecnologia e formação médica. Além dos grandes debates científicos, teremos atividades voltadas especialmente aos estudantes de medicina, porque acreditamos que a boa formação começa desde o início da jornada. Também teremos no ar a TV SBU, que fará uma cobertura inovadora com entrevistas exclusivas dos nossos urologistas com palestrantes e lideranças, ampliando o alcance do conhecimento e levando o conteúdo científico a todo o país", afirma a diretora de comunicação da SBU, Karin Anzolch.



Destaques da programação

Rastreamento do câncer de próstata

Em parceria com o INCA, a sessão “Rastreamento do Câncer de Próstata – Uma realidade em nosso país?” vai discutir estratégias para diagnóstico precoce e a necessidade de ampliar o acesso à prevenção no Brasil, no dia 16, às 08h40.

Na ocasião, Franz Campos, do INCA, vai apresentar dados de atendimento dos sete anos da implantação do Centro de Diagnostico do Câncer de Próstata na instituição.

Inteligência artificial na urologia

Especialistas internacionais debatem como a IA pode melhorar o diagnóstico e tratamento das disfunções do trato urinário inferior, tema em grande ascensão na medicina personalizada. A palestra “Como a inteligência artificial pode melhorar a avaliação e o tratamento das disfunções do trato urinário inferior?” será ministrada por Tufan Tarcan, professor de urologia e uropediatria na Marmara University School of Medicine, da Turquia, no dia 16, às 9h45.

Parceria internacional inédita

No Congresso serão debatidos os highlights do “Primeiro encontro conjunto da Society for Fetal Urology (SFU), dos Estados Unidos, e da SBU”, discutindo malformações urológicas em crianças e avanços cirúrgicos. No dia 16 às 11h30.

Saúde pública e acesso ao diagnóstico

A mesa “SBU/Brasília - CFM e FPMed: Dificuldades no acesso ao diagnóstico de câncer de próstata e câncer de bexiga na saúde pública e suplementar do Brasil” abordará propostas e estratégias para ampliar o acesso ao diagnóstico dessas doenças. Estarão presentes membros do Conselho Federal de Medicina, da Frente Parlamentar de Saúde e da SBU. O encontro acontece no dia 17 às 17h05.

Infecções urinárias resistentes – novas fronteiras

A conferência “Phages – uma nova esperança no tratamento das infecções urinárias de repetição” apresenta a fagoterapia, alternativa inovadora para infecções causadas por bactérias resistentes a antibióticos. Ao contrário dos antibióticos de amplo espectro, os fagos atacam somente a bactéria patogênica, preservando o microbioma natural do paciente.

A sessão será apresentada por Thomas Kessler, professor e presidente de neuro-urologia na Universidade de Zurique, e um dos maiores pesquisadores desse novo tipo de tratamento. Será no dia 17 às 11h10.

HPB



A hiperplasia benigna da próstata também terá espaço no CBU2025. Serão debatidos fatores de risco genético para HPB, os guidelines oficiais para a doença, o momento certo para a cirurgia, o custo-efetividade dos tratamentos e as atuais técnicas utilizadas. Serão três sessões sobre o tema, duas no dia 16 às 10h30 e às 11h30; e uma no dia 18, às 10h30.

Cirurgia robótica



As novas plataformas robóticas, o cenário atual e perspectivas futuras da cirurgia robótica no Brasil, a telecirurgia e cirurgia robótica no SUS e na saúde suplementar: impacto para o urologista e o papel da SBU são alguns dos destaques da mesa "Terapia Minimamente Invasiva - Robótica", que acontece no dia 18, às 8h. O Congresso contará também com a Arena Robótica, durante os três dias com programação própria englobando tumores de próstata, bexiga e rins.



"A urologia sempre se destacou pela capacidade de inovar e de incorporar tecnologias que transformam a prática médica — desde o uso de lentes e dispositivos para avaliar e tratar as doenças, até o desenvolvimento tecnológico hoje amplamente utilizados na laparoscopia e robótica. Agora, pela primeira vez em um congresso da especialidade, teremos vivências em telecirurgia, o que representa um marco histórico não apenas para a Urologia, mas para a medicina como um todo. Trata-se de um avanço que poderá beneficiar milhares de pessoas, tanto pela ampliação do acesso ao tratamento quanto pelo impacto positivo no treinamento e na formação de novos cirurgiões.", destaca Karin.

Fertilidade masculina e hormônios

Uma série de conferências abordará:



Impacto do estresse oxidativo no espermatozoide

Ligação entre nutrição e fertilidade



Tratamento de deficiência de testosterona

Possibilidades futuras de espermatogênese in vitro



As palestras serão no dia 17, às 16h, na sessão “Hot Topics em Andrologia”.



Haverá ainda o “Simpósio SBU - Federação de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) - Associação Brasileira de Reprodução Assistida (SBRA)” no dia 17 às 8h, que vai abordar: infertilidade sem causa aparente, compatibilidade de gametas entre parceiros reprodutivos, abordagem da perda gestacional de repetição, nutrição, suplementação e infertilidade.

Função sexual masculina

Especialistas apresentam novas abordagens de reabilitação sexual pós-prostatectomia e estratégias para preservação de qualidade de vida no dia 17 às 10h30.

Deficiência de testosterona



Com o uso abusivo do hormônio para diversos fins que não os indicados, o tema será destaque no CBU. A palestra “Atualização de tratamento de deficiência de testosterona: o que dizem os guidelines em 2025?”, com o urologista Adriano Fregonesi, vai abordar as novas indicações para quem tem DAEM no dia 17 às 10h30.

Urologia pediátrica e hormonioterapia na infância

O tema controverso “Tratamentos hormonais na infância: indicações, riscos e abusos” será debatido com base científica e foco na proteção do paciente pediátrico no dia 16 às 11h50 por Marcos Machado, chefe do Departamento de Uropediatria da SBU.



Antes, às 11h40, Veridiana Andrioli, membro do Departamento de Uropediatria, junto com Eliete Colombeli, responsável pelo serviço em urologia pediátrica do Hospital Joana de Gusmão, divulgam o estudo inédito que busca entender a percepção pais e responsáveis no que se refere ao tamanho e características do genital masculino em desenvolvimento. O trabalho será conduzido durante as ações de atendimento do Novembrinho Azul, em Florianópolis.



Cirurgia genital afirmativa de gênero

Avanços técnicos e protocolos de cuidado serão apresentados em sessão específica, reforçando o papel da urologia no atendimento a pessoas trans. Será no dia 17 às 16h15.



Palestrantes Internacionais



O evento contará com a participação de mais de 60 palestrantes internacionais, provenientes de 19 países, representantes de quatro continentes como: Japão, Turquia, Alemanha, Estados Unidos, Itália, Espanha, Nova Zelândia, Austrália, Argentina, Chile, Peru, Canadá, Portugal, etc. Entre os destaques estão:



John Aitken, formado em biologia reprodutiva pela Universidade de Cambridge



Alberto Breda, chefe da Urologia Oncológica e Transplante Renal da Fundació Puigvert (Barcelona) e presidente da Seção de Urologia Robótica da EAU



Jorge Chavarro, reitor de Assuntos Acadêmicos da Escola de Saúde Pública T.H. Chan da Universidade de Harvard e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard e do Hospital Brigham and Women’s.



Andrea Garolla, endocrinologista, professor associado na Universidade de Padova

Takashi Saika, professor e chefe do Departamento de Urologia da Escola de Medicina da Universidade de Ehime, no Japão



O Congresso



O Congresso Brasileiro de Urologia é o maior evento da especialidade na América Latina, o terceiro maior do mundo e é organizado pela Sociedade Brasileira de Urologia a cada dois anos. A 40ª edição contará com cerca de 60 palestrantes internacionais e líderes das principais entidades de Urologia mundiais.

O CBU2025 discutirá as principais novidades em uro-oncologia, hiperplasia benigna da próstata, disfunção erétil, reprodução humana, urologia pediátrica, incontinência urinária, entre outros.

Serviço



40º Congresso Brasileiro de Urologia

Data: 15 a 18 de novembro

Horário: 8h às 18h



Local: Centro de Convenções de Florianópolis – Avenida Gov. Gustavo Richard, 850 - Centro, Florianópolis



Programação completa: neste link

TV SBU: Portal da Urologia