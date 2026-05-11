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INTEGRAÇÃO

Congresso em BH discute interfaces do cuidado hospitalar multidisciplinar

Evento nos dias 26 e 27 de junho reúne especialistas de diferentes áreas para abordar gestão, inteligência artificial e cuidado humanizado na saúde

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Repórter
11/05/2026 13:00

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Fachada do Hospital da Baleia em BH
Para o Hospital da Baleia, a iniciativa evidencia o valor da integração entre ensino e prática assistencial crédito: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press

O Hospital da Baleia promove, nos dias 26 e 27 de junho, em Belo Horizonte (MG), o I Congresso Multidisciplinar de Cuidados Hospitalares. O evento, realizado presencialmente na sede da Faculdade Unimed, instituição parceira na promoção do evento, tem como objetivo fomentar o debate sobre a atuação integrada de diferentes áreas da saúde no ambiente hospitalar, com foco em um cuidado seguro, humanizado e eficaz.

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Voltado a profissionais e estudantes da saúde com atuação assistencial hospitalar, o congresso propõe uma imersão em temas estratégicos para o setor, reunindo especialistas e instituições para discutir desafios contemporâneos e inovações nas práticas assistenciais.

A programação contempla palestras e mesas-redondas que abordam desde o papel do gestor na integração multiprofissional até o uso de inteligência artificial na saúde, além de temas como jornada do paciente, continuidade do cuidado, valor em saúde e o futuro da atuação multidisciplinar.

Entre os destaques estão as discussões sobre autocuidado dos profissionais, integração entre especialidades, tomada de decisão clínica em contextos complexos e os impactos da tecnologia no trabalho em equipe. O evento também proporcionará momentos de networking interdisciplinar e troca de experiências entre os participantes.

Com carga horária de até 11 horas e emissão de certificado, o congresso conta com inscrições limitadas. A programação tem início na sexta-feira (26/6), às 18h, com credenciamento e abertura oficial, e segue no sábado (27/6), a partir das 7h, com uma agenda intensa de conteúdos e debates.

O congresso se posiciona como uma oportunidade estratégica para atualização profissional, fortalecimento de redes e construção de soluções colaborativas para os desafios da assistência em saúde.

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Conhecimento e cuidado no cerne da parceria

Segundo Fábio Gastal, diretor acadêmico da Faculdade Unimed, “essa parceria representa a oportunidade de oferecer aos nossos públicos uma formação ainda mais sólida”. Para o Hospital da Baleia, a iniciativa também evidencia o valor da integração entre ensino e prática assistencial. “As instituições somam valências com o objetivo de transformar a trajetória de profissionais responsáveis pelo cuidado das pessoas”, afirma Luiz Henrique Sousa, presidente do Hospital da Baleia.

Serviço

I Congresso Multidisciplinar de Cuidados Hospitalares

Data: 26 e 27 de junho

Local: Faculdade Unimed – Rua Grão Pará, 379, Santa Efigênia, Belo Horizonte

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Inscrições: https://bit.ly/congressomultidisciplinar2026

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