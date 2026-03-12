Tecnologia brasileira pode reduzir tremores de pacientes com Parkinson sem cirurgia

Uma pesquisa desenvolvida na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) está abrindo novas perspectivas para o tratamento de pessoas com doença de Parkinson e tremor essencial. Financiado pela Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ), resultou no desenvolvimento de um dispositivo capaz de reduzir tremores por meio de estimulação elétrica aplicada sobre a pele, sem necessidade de procedimentos cirúrgicos.

A tecnologia está sendo desenvolvida no Programa de Engenharia Biomédica da Coppe/UFRJ, sob coordenação do professor Carlos Júlio Criollo, e já se encontra em fase de testes clínicos com pacientes do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HUCFF/UFRJ).

O investimento em ciência e inovação é fundamental para transformar conhecimento em soluções concretas que impactem diretamente a vida da população. Projetos como esse demonstram o papel estratégico da pesquisa fluminense na criação de tecnologias que ampliam o acesso a tratamentos de saúde e fortalecem o Sistema Único de Saúde, destaca a presidente da FAPERJ, Caroline Alves.

Alternativa a tratamentos invasivos

Atualmente, o tratamento mais comum para a doença de Parkinson baseia-se no uso de medicamentos que atuam na reposição de dopamina, substância essencial para o controle dos movimentos. Com o passar do tempo, porém, esses medicamentos podem perder eficácia e provocar efeitos colaterais.

Em casos mais avançados, alguns pacientes recorrem a cirurgias para implantação de estimuladores elétricos no cérebro, um procedimento complexo, invasivo e de alto custo.

Segundo a neurologista Ana Lúcia Rosso, chefe do serviço de Neurologia do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, a tecnologia desenvolvida pela Coppe representa uma alternativa importante para pacientes que não podem se submeter a intervenções cirúrgicas.

Mesmo para pacientes mais jovens, a possibilidade de controlar os tremores sem cirurgia ou aumento da carga medicamentosa é sempre o caminho preferível, explica.

Tratamento domiciliar com monitoramento remoto

A proposta do projeto é oferecer um tratamento não invasivo, acessível e de uso domiciliar. A estimulação elétrica é aplicada diretamente sobre a pele por meio de um dispositivo controlado por aplicativo no celular.

Cada sessão de uso é registrada automaticamente e os dados são enviados para um banco seguro por meio de tecnologias de telemedicina e internet das coisas (IoT). Dessa forma, a equipe médica pode acompanhar remotamente a evolução do paciente e ajustar o tratamento de forma personalizada.

Tecnologia inovadora

Batizado de Mestim Eléctrico, o dispositivo permite configurar diferentes sequências de estimulação elétrica por meio de conexão Wi-Fi. Isso possibilita ajustar parâmetros como frequência, amplitude e largura de pulso de acordo com a necessidade de cada paciente.

Enquanto a maioria dos equipamentos existentes utiliza apenas ondas quadradas ou retangulares, o protótipo desenvolvido pela Coppe utiliza ondas senoidais, que permitem uma ativação mais seletiva das fibras nervosas envolvidas no controle motor.

O diferencial desse dispositivo é que ele é totalmente configurável. Conseguimos ajustar os parâmetros de estimulação de forma personalizada para cada paciente, buscando o ponto em que o tremor é reduzido sem causar desconforto, explica Danilo Molina, doutorando em Engenharia Biomédica da Coppe.

Impacto social e expansão no SUS

Além do avanço científico, o projeto também prevê a transferência da tecnologia para o sistema público de saúde. A equipe pretende desenvolver 10 protótipos adicionais que serão utilizados em unidades hospitalares do Sistema Único de Saúde (SUS).

Nosso objetivo é fazer com que essa inovação chegue à sociedade e não fique restrita ao ambiente acadêmico., afirma o professor Carlos Júlio Criollo.

Financiado pela FAPERJ, o estudo reúne uma rede transdisciplinar envolvendo sete laboratórios da UFRJ, além de parcerias com o Instituto de Neurologia Deolindo Couto (INDC/UFRJ), o Hospital Universitário Pedro Ernesto (UERJ), a Universidade Politécnica Salesiana do Equador e empresas do setor de equipamentos médicos.

Ao integrar engenharia, saúde e tecnologia digital, a iniciativa reforça o potencial da ciência produzida no estado do Rio de Janeiro para gerar inovação, ampliar o acesso a tratamentos e melhorar a qualidade de vida da população.