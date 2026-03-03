A Doença de Parkinson está entre os transtornos neurológicos mais estudados no mundo e ainda desafia médicos e pesquisadores. Nos Estados Unidos, um ensaio clínico da Keck Medicine of USC, em Los Angeles, investiga uma abordagem experimental que tenta restaurar a produção de dopamina em pessoas com Parkinson por meio do implante de células-tronco. Assim, a terapia atua diretamente na principal causa dos sintomas motores, ligada à perda de neurônios que produzem esse neurotransmissor.

O estudo integra um movimento internacional que explora o uso de células-tronco como alternativa para doenças degenerativas. Em vez de apenas aliviar tremores e rigidez com medicamentos, os pesquisadores pretendem repor células nervosas danificadas. Dessa forma, eles oferecem uma estratégia potencialmente mais duradoura. Embora o procedimento ainda esteja em fase inicial de testes em humanos, a equipe espera verificar se essa técnica demonstra segurança e, no futuro, muda a forma de tratar o Parkinson.

Nova terapia tenta restaurar produção de dopamina em pacientes com Parkinson

A palavra-chave central desse ensaio é a restauração da dopamina. Na Doença de Parkinson, neurônios localizados em uma região do cérebro chamada substância negra morrem de forma progressiva. Como consequência, a produção desse neurotransmissor essencial para o controle dos movimentos diminui. O tratamento-padrão atual utiliza remédios como a levodopa. Esses medicamentos compensam a falta de dopamina, mas não impedem a progressão da doença nem substituem os neurônios perdidos.

Na abordagem que a Keck Medicine of USC estuda, pesquisadores programam células-tronco em laboratório para que elas se transformem em células semelhantes aos neurônios dopaminérgicos, capazes de produzir dopamina. A proposta afirma que, após o implante em áreas específicas do cérebro, essas células passem a liberar o neurotransmissor de maneira contínua. Assim, elas ajudam a estabilizar os movimentos. Essa estratégia se enquadra como uma forma de terapia regenerativa, diferente dos tratamentos apenas sintomáticos. Pesquisadores de outros centros, como no Japão e na Europa, também seguem linha parecida, o que reforça o interesse global nesse tipo de intervenção.

Como funciona o implante de células-tronco no cérebro?

O procedimento inclui várias etapas, desde a preparação das células até a cirurgia propriamente dita. Primeiro, equipes especializadas cultivam células-tronco pluripotentes em laboratório e as direcionam para se diferenciar em células produtoras de dopamina. Esse processo ocorre de forma rigorosamente controlada. Assim, os cientistas reduzem o risco de crescimento desordenado e garantem que as células implantadas mantenham as características esperadas.

Na fase de implante, neurocirurgiões utilizam técnicas de cirurgia estereotáxica. Esse método permite acessar regiões profundas do cérebro com alta precisão, com orientação de imagens de ressonância magnética e computadores. Pequenos volumes de células entram em pontos estratégicos, geralmente no estriado, área ligada ao controle motor. Depois do procedimento, os pacientes permanecem em acompanhamento rigoroso. Dessa maneira, as equipes monitoram possíveis efeitos adversos e observam eventuais sinais de melhora. Em alguns casos, os médicos também ajustam medicações pré-existentes para equilibrar os efeitos da nova terapia.

Preparação e diferenciação das células-tronco em laboratório;

Planejamento cirúrgico com base em exames de imagem;

Implante guiado por técnicas de alta precisão;

Monitoramento clínico e neurológico de longo prazo.

Em que fase está o estudo clínico da Keck Medicine of USC?

O ensaio clínico com células-tronco produtoras de dopamina ainda se encontra em uma fase inicial, com foco principal na segurança do tratamento. Nessa etapa, conhecida como fase 1 ou fase 1/2, os pesquisadores incluem um número reduzido de participantes. Assim, a equipe avalia se o implante apresenta boa tolerabilidade, se surgem complicações sérias e qual dose de células parece mais adequada.

De acordo com informações divulgadas pela instituição, os médicos selecionam pacientes com Doença de Parkinson em estágio moderado, com sintomas que não respondem de forma ideal ao tratamento medicamentoso. O acompanhamento utiliza exames de imagem, testes de função motora e avaliações neuropsicológicas. Resultados preliminares, quando aparecem em publicações científicas, destacam principalmente dados de segurança. No entanto, esses dados também podem indicar tendências de melhora clínica, que ajudam a justificar fases posteriores do estudo.

Fase de segurança: avaliar riscos imediatos e de médio prazo; Fase de eficácia inicial: verificar sinais de benefício motor e funcional; Ensaios ampliados: caso os resultados iniciais se mostrem positivos, incluir mais participantes e comparar com terapias padrão.

Quais são os objetivos e os possíveis impactos dessa terapia?

O principal objetivo da pesquisa envolve a verificação de segurança e viabilidade do implante de células-tronco dopaminérgicas para pessoas com Parkinson. Em paralelo, os pesquisadores buscam indícios de redução de tremores, rigidez e lentidão dos movimentos. Além disso, eles analisam possíveis ganhos de equilíbrio e qualidade de vida diária. A ideia central defende que a reposição de neurônios produtores de dopamina pode oferecer um efeito mais duradouro do que os medicamentos orais.

Se os resultados se mostrarem favoráveis nas fases iniciais e futuras, o impacto para o tratamento da Doença de Parkinson pode alcançar grande relevância. A terapia celular tende a se tornar uma opção complementar ou, em alguns casos, alternativa às abordagens atuais, como a estimulação cerebral profunda e o uso crônico de fármacos. Além disso, o conhecimento gerado abre caminho para pesquisas semelhantes em outras doenças neurodegenerativas, como a doença de Huntington e algumas formas de demência. Pesquisadores também discutem aplicações em lesões medulares, o que amplia ainda mais o horizonte da medicina regenerativa.

Apesar disso, especialistas ressaltam que se trata de uma estratégia experimental. Portanto, ela ainda pode levar anos até chegar à prática clínica ampla, mesmo que demonstre eficácia e segurança. Questões como custo, acesso, padronização da produção das células e necessidade de acompanhamento a longo prazo entram no centro do debate. Até lá, o ensaio clínico da Keck Medicine of USC representa um passo importante na tentativa de restaurar a produção de dopamina em pacientes com Parkinson e ampliar o arsenal terapêutico disponível para essa condição.