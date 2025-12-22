Doenças pulmonares: uso de IA no raio-x acelera diagnóstico

Uma nova inteligência artificial (IA), integrada ao sistema utilizado pelos médicos para visualizar e analisar exames de imagem, está sendo utilizada em Minas Gerais, e pode ajudar na avaliação mais precisa de alterações pulmonares.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, as internações por doenças respiratórias cresceram quase 28% entre janeiro e agosto do ano passado. Com mais pessoas buscando atendimento, soluções que tornam o processo mais ágil têm impacto direto na assistência.

O superintendente médico de inovação em diagnóstico por imagem e patologia da Dasa, Giancarlo Domingues, explica que a tecnologia funciona como um apoio adicional ao processo diagnóstico. “Depois que o raio-x é feito, a imagem chega ao sistema e a inteligência artificial realiza a leitura em segundos, identificando automaticamente patologias como pneumotórax, consolidação, nódulo, pneumoperitônio, cardiomegalia, derrame pleural, alargamento do mediastino, atelectasia, calcificação e fibrose.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Este recurso contribui para ampliar a segurança durante a interpretação dos exames e ainda pode auxiliar na priorização de exames com patologias mais graves. “Esse tipo de apoio reduz o risco de deixarmos passar detalhes importantes, especialmente em momentos de grande volume de exames. A IA não substitui o olhar do radiologista, mas funciona adicionando uma etapa de qualidade ao processo”, completa.