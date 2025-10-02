Assine
IA antecipa risco de asma grave em crianças pequenas; entenda

Ferramenta desenvolvida pela Mayo Clinic ajuda médicos a identificar pacientes mais vulneráveis já aos 3 anos de idade

Repórter
02/10/2025 15:00

Criança usa bombinha contra asma
A proposta é oferecer cuidados antecipados por meio de tecnologias inovadoras e estudos populacionais crédito: Pixabay

Pesquisadores da Mayo Clinic desenvolveram ferramentas de inteligência artificial (IA) capazes de identificar quais crianças com asma têm maior risco de desenvolver complicações graves da doença e infecções respiratórias agudas. O estudo, publicado no "Journal of Allergy and Clinical Immunology", mostrou que o método pode detectar sinais de vulnerabilidade já a partir dos 3 anos de idade.

A iniciativa faz parte da prioridade estratégica “precure”, programa da Mayo Clinic que busca prever e prevenir doenças graves antes de seu avanço. A proposta é oferecer cuidados antecipados por meio de tecnologias inovadoras e estudos populacionais.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), só em 2019, a asma afetou 262 milhões de pessoas em todo o mundo - causando meio milhão de mortes. A doença é uma das principais causas de faltas escolares e no trabalho, além de gerar atendimentos de emergência e internações hospitalares. 

Infecções respiratórias são o gatilho mais comum para crises, mas a variabilidade dos sintomas torna difícil identificar precocemente os pacientes mais vulneráveis — lacuna que os algoritmos de IA buscam preencher. 

“Este estudo nos aproxima ainda mais da medicina de precisão na asma infantil, em que o cuidado deixa de ser reativo, diante de casos avançados, e passa a priorizar a prevenção e a detecção precoce de pacientes de alto risco,” explica Young Juhn, mestre em Saúde Pública, professor de pediatria na Mayo Clinic e autor sênior do estudo. 

Como o estudo foi conduzido?

A equipe analisou prontuários eletrônicos de mais de 22 mil crianças nascidas entre 1997 e 2016 no sudeste de Minnesota. Para lidar com o grande volume de dados, os pesquisadores criaram ferramentas de IA que utilizam aprendizado de máquina e processamento de linguagem natural, capazes de extrair informações detalhadas das anotações médicas.

Esses algoritmos coletaram dados como sintomas, histórico familiar e condições associadas, permitindo aplicar duas listas de verificação diagnóstica já consagradas na prática médica: os "Critérios de Asma Pré-Determinados" e o "Índice Preditivo de Asma". Crianças que atenderam simultaneamente a ambos os critérios formaram um subgrupo distinto, com maior risco de complicações. 

Resultados

As diferenças entre esse subgrupo e as demais crianças ficaram claras:

  • Aos 3 anos de idade, apresentavam pneumonia duas vezes mais e influenza quase três vezes mais
  • Também registraram mais crises de asma que exigiam uso de corticoides, visitas a emergências e hospitalizações
  • Infecção por vírus sincicial respiratório (VSR) foi mais frequente nos primeiros anos de vida

Além disso, essas crianças tinham maior probabilidade de histórico familiar de asma, eczema, rinite alérgica e alergias alimentares. Exames de um estudo anterior também apontaram marcadores de inflamação alérgica — como contagem elevada de eosinófilos, IgE específica para alérgenos e periostina — além de função pulmonar reduzida.

Em conjunto, esses fatores sugerem a existência de um subtipo de asma de alto risco, associado a maior vulnerabilidade a infecções respiratórias e exacerbações graves.

Próximos passos

Os pesquisadores planejam testar as ferramentas em contextos clínicos mais amplos, em populações e sistemas de saúde diversos. A expectativa é que, combinadas a dados biológicos, essas ferramentas ajudem a redefinir a forma como os subtipos de asma são identificados e tratados precocemente.

Outro foco da equipe é investigar um composto capaz de atenuar respostas imunológicas hiperativas relacionadas à asma. Para isso, estão utilizando organoides — modelos celulares cultivados em laboratório — como forma de explorar novos caminhos para prevenção e detecção precoce em maior escala.

