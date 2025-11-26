Inovação e cuidado em pauta em evento sobre saúde e tecnologia em BH
Evento gratuito, nesta quinta-feira (27), convida para um dia de conexões, aprendizados e experiências no Instituto de Ciência e Tecnologia, na Lagoinha
compartilheSIGA
A conexão entre tecnologia, saúde e bem-estar é o ponto de partida das discussões que marcam a próxima edição do Órbi de Portas Abertas, que acontece neste quinta-feira (27/11), no Instituto de Ciência e Tecnologia (ICT). O evento mensal e gratuito oferece um espaço aberto para o compartilhamento de ideias, experiências e oportunidades. Nesta edição, vai reunir profissionais, startups e pesquisadores com um mesmo propósito: entender como a inovação pode melhorar o cuidado físico e mental das pessoas. O evento é gratuito e as inscrições estão abertas.
A programação começa às 14h10 com a palestra “Gestão de pessoas e felicidade no trabalho: como a Tial faz esse suco?", com a Chief Human Resources Officer na Sucos Tial, Flávia Reis. Na sequência, às 14h50, o farmacêutico da Associação Angatu, Tiago Paixão, fala sobre “Cannabis medicinal e o futuro da saúde no Brasil: mercado, qualidade e desafios regulatórios”.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Às 15h45, o painel “Saúde em movimento” discute como o setor vem se tornando mais conectado, colaborativo e centrado nas pessoas. A mediação é de Louise Savassi, gestora de Comunicação do Hospital Madre Teresa, com participação de Rafael Silva (head de inovação do Horizontes Hub/Unimed), Pedro Vidigal (diretor geral do Hospital Risoleta Tolentino Neves e professor da UFMG), Maria Luiza Feltran (coordenadora de operações da Mera Care) e Matheus Junqueira (gerente de inovação do Mater Dei).
- Estudo: pausa no uso de semaglutida na gestação leva a maior ganho de peso
- Consenso internacional reforça o bruxismo como comportamento motor
Encerrando os debates, às 17h15, o painel “Tecnologia e cuidado” traz uma conversa sobre como a inovação pode gerar valor humano e resultados concretos na saúde. A mediação será feita pela jornalista Paola Carvalho, com participação de Laura Guimarães, pesquisadora da BioMama e CEO do Instituto Motivaser, e Aline Silva, professora, pesquisadora e co-founder Moondo.
A partir das 19h, o público está convidado para o happy hour da comunidade Silicon Drink About, momento de networking para encerrar o dia.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O espaço compartilhado do Órbi estará disponível para quem quiser trabalhar, trocar ideias ou simplesmente viver o clima colaborativo do ICT. O Órbi Café também funcionará das 8h às 17h e a Feira Fazendinha, das 16h às 21h, com itens mineiros direto dos produtores: doces, quitandas, queijos e cachaças artesanais.
Órbi de Portas Abertas | Saúde, Inovação e Felicidade
Data e horário: 27 de novembro, das 9h30 às 18h (coworking aberto das 8h às 19h)
Local: Órbi Conecta (Av. Antônio Carlos, 681, Lagoinha)
Inscrições gratuitas: clique aqui
Programação completa:
8h às 19h - Espaço compartilhado
8h às 17h - Órbi Café
14h10 às 14h50 - Palestra “Gestão de pessoas e felicidade no trabalho: como a Tial faz esse suco?”
14h45 às 15h30 - Palestra “Da pesquisa ao impacto: o papel da cannabis na nova saúde”
15h45 às 16h45 - Painel “Saúde em movimento””
17h15 às 18h - Painel “Tecnologia e cuidado”
19h00 às 23h00 - Happy hour da Comunidade Sillicon Drink About