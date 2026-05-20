Políticas para idosos em BH: onde encontrar apoio e atividades

Belo Horizonte oferece uma rede de apoio completa para a população idosa, com serviços gratuitos que vão de atividades de lazer e socialização a cuidados com a saúde e assistência social. Os programas, mantidos pela prefeitura, buscam garantir qualidade de vida, autonomia e o bem-estar de quem vive na capital mineira, promovendo um envelhecimento ativo e saudável.

Para quem busca integração e novas amizades, os Centros de Referência da Pessoa Idosa (CRPIs) são a principal porta de entrada. Esses equipamentos da Prefeitura, vinculados à Diretoria de Políticas para a Pessoa Idosa, oferecem uma agenda variada com oficinas de artesanato, aulas de dança, atividades físicas adaptadas e encontros culturais. O acesso é gratuito e o objetivo é fortalecer os vínculos comunitários e combater o isolamento social.

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O serviço é destinado a residentes de Belo Horizonte com 60 anos ou mais. Para participar, basta procurar o Centro de Referência da Pessoa Idosa (CRPI) mais próximo de sua residência, levando documentos de identificação e comprovante de endereço para realizar um cadastro simples e rápido.

Apoio social e garantia de direitos

Quando a necessidade é de orientação sobre benefícios ou suporte em situações de vulnerabilidade, o caminho é o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS). As equipes do CRAS são responsáveis por acolher, orientar e encaminhar os idosos e suas famílias para os programas sociais disponíveis, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Além disso, esses centros atuam na prevenção de violações de direitos e no fortalecimento dos laços familiares e comunitários. O atendimento é feito de forma regionalizada, garantindo que cada cidadão seja atendido perto de onde mora.

Saúde e bem-estar

Na área da saúde, a rede municipal oferece atendimento contínuo por meio dos Centros de Saúde. Nesses locais, é possível ter acompanhamento médico regular, acesso a medicamentos, participar de campanhas de vacinação e receber orientações sobre prevenção de doenças crônicas, como diabetes e hipertensão.

O Sistema Único de Saúde (SUS) na capital também disponibiliza programas específicos voltados para a saúde da pessoa idosa. Para ter acesso aos serviços, basta apresentar o cartão do SUS e um documento de identidade no posto de saúde de referência do seu bairro.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.