Nova Lima é a 6ª melhor cidade do Brasil em progresso social, aponta IPS

Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, aparece como a sexta cidade brasileira com melhor desempenho no Índice de Progresso Social (IPS) 2026, levantamento que mede a qualidade de vida da população a partir de indicadores sociais e ambientais.

O município foi o que alcançou a melhor pontuação de Minas Gerais e uma das maiores do país entre os 5.570 municípios avaliados. A cidade está atrás somente de Gavião Peixoto (SP), Jundiaí (SP), Osvaldo Cruz (SP), Pompéia (SP) e Curitiba (PR). Com um IPS de 71.22, está a 1.88 ponto de distância da melhor avaliada, Gavião Peixoto (SP), e com 1.56 ponto de vantagem em relação à Belo Horizonte, o 48° colocado.

Elaborado com base em 57 indicadores públicos, o IPS avalia áreas como segurança, moradia, acesso à saúde, educação, inclusão social e qualidade ambiental. A metodologia é aplicada internacionalmente pelo Social Progress Imperative e, no Brasil, conta com apoio de instituições como o Imazon, Fundação Avina e Amazônia 2030.

Segundo os organizadores, o índice busca medir diretamente os resultados percebidos pela população, e não o volume de investimentos feitos pelas administrações públicas. A proposta é identificar se os serviços e estruturas existentes efetivamente melhoram a vida das pessoas.

Entre os pilares analisados pelo IPS estão as chamadas "Necessidades Humanas Básicas", que incluem saneamento, moradia e segurança; "Fundamentos do Bem-estar", relacionados a saúde, informação e meio ambiente; e "Oportunidades", que abrangem direitos individuais, inclusão social e acesso ao ensino superior.

O levantamento evidencia ainda a desigualdade regional no Brasil. Municípios do Sudeste e Sul concentram as melhores colocações, enquanto cidades das regiões Norte e Nordeste apresentam, em média, indicadores mais baixos de progresso social. Especialistas apontam que o índice ajuda gestores públicos a identificar gargalos e orientar políticas públicas mais eficientes.

Nova Lima já vinha apresentando desempenho expressivo em indicadores ligados à qualidade de vida nos últimos anos, impulsionada pelo crescimento urbano, pela arrecadação elevada e pela proximidade com Belo Horizonte. O município também tem registrado avanços em áreas como infraestrutura, educação e serviços urbanos, fatores que contribuem diretamente para a pontuação no IPS.

O IPS Brasil 2026 está disponível em plataforma pública on-line, permitindo consultas detalhadas sobre o desempenho de cada município brasileiro.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice