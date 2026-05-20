Feminicídio: o que é, como a lei brasileira trata o crime e por que o tema preocupa autoridades

O feminicídio ocupa cada vez mais espaço no debate público no Brasil, não apenas como um termo jurídico, mas como um retrato da violência de gênero que atinge mulheres em diferentes contextos sociais. Assim, a palavra entrou em uso para destacar que, em muitos casos, elas não são assassinadas ao acaso, mas justamente por serem mulheres. Ou seja, em situações que envolvem relações afetivas, discriminação e padrões culturais de desigualdade.

Nos últimos anos, mortes violentas de mulheres seguiram-se de discussões sobre controle, ciúmes, ameaças anteriores e histórico de agressões. Esses elementos ajudam a entender por que a legislação brasileira passou a diferenciar o feminicídio de outros homicídios. A criação de uma categoria específica na lei busca evidenciar a motivação de gênero por trás desses crimes e reforçar a necessidade de políticas de prevenção e proteção.

A criação de uma categoria específica na lei busca evidenciar a motivação de gênero por trás desses crimes e reforçar a necessidade de políticas de prevenção e proteção – depositphotos.com / AntonMatyukha



O que é feminicídio e como o termo surgiu no debate público?

O termo feminicídio define o assassinato de mulheres em contextos marcados por violência de gênero. Em linhas gerais, trata-se de homicídios em que a vítima é morta em razão de sua condição de mulher, em situações nas quais aparecem elementos como misoginia, controle sobre o corpo e a vida da vítima, ou violência doméstica e familiar. Assim, a ideia é evidenciar que não são crimes isolados, mas parte de um fenômeno social mais amplo.

No cenário internacional, o conceito ganhou força a partir dos anos 1990, em estudos que analisavam mortes de mulheres com motivação de ódio, discriminação e desigualdade de gênero. No Brasil, o debate se intensificou na década de 2000, com a ampliação das discussões sobre violência contra a mulher e direitos humanos. A expressão passou a ser adotada por movimentos sociais, pesquisadores e, posteriormente, incorporada ao direito penal brasileiro.

Quando um homicídio passa a ser enquadrado como feminicídio?

Pela legislação brasileira, feminicídio é uma forma qualificada de homicídio prevista no Código Penal. Ele é reconhecido quando o crime é praticado contra mulher por razões da condição de sexo feminino. A lei considera que isso ocorre principalmente em dois cenários: em contexto de violência doméstica e familiar ou quando há menosprezo ou discriminação à condição de mulher.

Na prática, o enquadramento como feminicídio costuma envolver casos em que:

O agressor é parceiro ou ex-parceiro (marido, namorado, companheiro);

Há histórico prévio de agressões, ameaças ou perseguições;

Estão presentes elementos de controle, posse ou ciúmes excessivos;

Há indícios de ódio, desprezo ou desvalorização da mulher pela sua condição de gênero.

Essas características diferenciam o feminicídio de outros homicídios, em que a motivação não está diretamente ligada ao fato de a vítima ser mulher, mas, por exemplo, a disputas criminais, assaltos ou outros tipos de conflito.

Quais são as principais motivações do feminicídio?

Estudos e levantamentos sobre violência de gênero no Brasil indicam que o feminicídio associa-se frequentemente a um conjunto de fatores que se cruzam na vida das vítimas. Entre as motivações mais recorrentes, destacam-se:

Violência doméstica e familiar: envolve agressões dentro de casa, em relações afetivas marcadas por ciclos de controle, ameaças e agressões físicas, psicológicas, sexuais ou patrimoniais.

envolve agressões dentro de casa, em relações afetivas marcadas por ciclos de controle, ameaças e agressões físicas, psicológicas, sexuais ou patrimoniais. Sentimento de posse: ocorre quando o agressor enxerga a parceira como propriedade, não aceitando o término da relação, a autonomia da mulher ou mudanças em sua vida.

ocorre quando o agressor enxerga a parceira como propriedade, não aceitando o término da relação, a autonomia da mulher ou mudanças em sua vida. Misoginia e ódio às mulheres: aparecem em discursos e comportamentos que desvalorizam a mulher, reforçam papéis de submissão e naturalizam agressões e humilhações.

aparecem em discursos e comportamentos que desvalorizam a mulher, reforçam papéis de submissão e naturalizam agressões e humilhações. Discriminação de gênero: manifesta-se em práticas que inferiorizam a mulher, negam direitos e limitam sua liberdade, criando um ambiente propício à violência extrema.

Relatórios oficiais apontam que uma parte expressiva dos feminicídios no país ocorre dentro de casa, cometida por parceiros ou ex-parceiros, muitas vezes após uma longa trajetória de violência que não foi interrompida a tempo.

O que diz a Lei do Feminicídio e qual a relação com a Lei Maria da Penha?

A Lei do Feminicídio (Lei nº 13.104/2015) alterou o Código Penal para incluir o feminicídio como circunstância qualificadora do homicídio. Com isso, o assassinato de mulher por razões de gênero passa a ter pena mais elevada. A pena prevista para o feminicídio varia de 12 a 30 anos de reclusão, superior à de um homicídio simples.

Além disso, o feminicídio é classificado como crime hediondo, o que implica regras mais rígidas de cumprimento de pena, como maior tempo de encarceramento antes de progressão de regime. A lei também estabeleceu agravantes que aumentam a pena, por exemplo, quando o crime é cometido:

Durante a gestação ou nos três meses posteriores ao parto; Contra mulher menor de 14 anos, maior de 60 anos ou com deficiência; Na presença de descendente ou ascendente da vítima (filhos, pais, netos, avós, entre outros).

A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) atua em outra frente: a prevenção e o enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher. Ela define diferentes formas de violência física, psicológica, sexual, patrimonial e moral e cria mecanismos para proteger mulheres em situação de risco, antes que a violência chegue ao ponto extremo do feminicídio.

Por que o feminicídio é tratado como questão de direitos humanos?

Organismos internacionais e instituições nacionais tratam o feminicídio como uma violação de direitos humanos. Afinal, essas mortes refletem desigualdades históricas entre homens e mulheres, padrões culturais de discriminação e falhas na proteção das vítimas. Dados de órgãos de segurança e de pesquisas acadêmicas mostram que, no Brasil, milhares de mulheres são vítimas de violência física e psicológica a cada ano, e uma parte dessas agressões culmina em morte.

Esse cenário evidencia a importância de políticas públicas integradas, que envolvam segurança pública, justiça, saúde, assistência social e educação. A existência de leis específicas, como a Lei Maria da Penha e a Lei do Feminicídio, é um passo relevante, mas sua efetividade depende de implementação adequada, capacitação de profissionais, atendimento humanizado e ampliação do acesso à informação.

Qual é o papel das medidas protetivas e das redes de proteção?

As medidas protetivas de urgência, que a Lei Maria da Penha prevê, são instrumentos centrais para reduzir o risco de feminicídio. Elas podem determinar, por exemplo, o afastamento imediato do agressor do lar, a proibição de contato com a vítima, a suspensão do porte de armas e o encaminhamento da mulher para serviços de acolhimento. Em muitos casos, essas medidas funcionam como uma barreira jurídica inicial para interromper ciclos de violência.

Além da atuação do Poder Judiciário e da polícia, redes de proteção formadas por serviços de saúde, centros de referência para mulheres, abrigos, defensorias públicas e organizações da sociedade civil têm papel relevante no acolhimento e orientação das vítimas. Canais como o Ligue 180 e o 190 seguem sendo portas de entrada para denúncias e pedidos de ajuda em situações de emergência.

A pena prevista para o feminicídio varia de 12 a 30 anos de reclusão, superior à de um homicídio simples – depositphotos.com / ArturVerkhovetskiy



Como a sociedade pode prevenir o feminicídio?

Especialistas em violência de gênero destacam que a prevenção do feminicídio passa por um conjunto de ações que vão além da repressão penal. Entre os caminhos apontados estão:

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Educação em igualdade de gênero: debates em escolas e espaços comunitários sobre respeito, direitos e resolução não violenta de conflitos;

debates em escolas e espaços comunitários sobre respeito, direitos e resolução não violenta de conflitos; Campanhas de conscientização: iniciativas que orientem sobre sinais de violência, canais de denúncia e importância do apoio às vítimas;

iniciativas que orientem sobre sinais de violência, canais de denúncia e importância do apoio às vítimas; Fortalecimento de políticas públicas: ampliação de delegacias especializadas, casas-abrigo, serviços de atendimento psicológico e jurídico;

ampliação de delegacias especializadas, casas-abrigo, serviços de atendimento psicológico e jurídico; Engajamento de homens e comunidades: incentivo à participação de diferentes grupos sociais no enfrentamento à violência contra a mulher.

Ao tratar o feminicídio como problema social e de direitos humanos, o debate deixa de se limitar ao caso individual e passa a considerar as estruturas que permitem a continuidade da violência de gênero. O enfrentamento desse tipo de crime envolve a combinação de leis eficazes, proteção rápida às mulheres em risco e mudanças culturais que reconheçam a igualdade e a dignidade de todas as mulheres.