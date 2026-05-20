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Empresas enfrentam desafio de converter dados em estratégia

Excesso de informação e falta de leitura contextual seguem como entraves para a tomada de decisão nas organizações, aponta estudo da Salesforce. Para a Ecosocial Inteligência, empresa especializada em leitura de contextos complexos, o acúmulo de dados sem interpretação adequada pode gerar falsas certezas.

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Repórter
20/05/2026 09:28

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Empresas enfrentam desafio de converter dados em estratégia
Empresas enfrentam desafio de converter dados em estratégia crédito: DINO

Apesar do avanço no uso de tecnologias, dados e soluções baseadas em inteligência artificial, a maior parte das empresas ainda encontra dificuldades para converter informação em decisões estratégicas. Segundo o relatório State of Data Analytics, da Salesforce, 94% dos líderes de negócios acreditam que a sua organização deveria gerar ainda mais valor a partir de seus dados, um cenário que também se reflete no ambiente corporativo brasileiro, marcado por alta complexidade, mudanças aceleradas e pressão crescente por decisões acertadas.

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O levantamento indica que o desafio não está apenas no acesso a dados, mas na capacidade de interpretá-los de forma contextualizada e integrada à realidade dos negócios. No Brasil, esse cenário é intensificado por fatores como volatilidade econômica, transformações regulatórias e dinâmicas sociais diversas, o que exige leituras mais amplas e profundas para orientar decisões estratégicas.

Para a Ecosocial Inteligência, empresa especializada em leitura de contextos complexos e apoio à tomada de decisão, que integra a holding de comunicação Beta Rede, o acúmulo de dados sem interpretação adequada pode gerar falsas certezas. “Dados isolados não explicam comportamentos nem antecipam movimentos de mercado. A decisão estratégica depende da articulação entre informação quantitativa, leitura cultural e compreensão do contexto social em que as organizações estão inseridas”, afirma Michel Vasconcelos, cofundador da Ecosocial.

De acordo com o especialista, organizações que tratam dados apenas como indicadores operacionais tendem a reagir aos acontecimentos, em vez de construir decisões com maior capacidade de adaptação e previsibilidade. “A inteligência aplicada à decisão precisa transformar dados em direção. Isso exige métodos que conectem números, cultura, território e comportamento humano”, acrescenta.

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Diante desse cenário, o desafio do mercado brasileiro passa a ser menos o volume de informações disponíveis e mais a capacidade de transformá-las em inteligência aplicada à decisão. É nesse ponto que a Ecosocial Inteligência atua, apoiando organizações na interpretação de dados complexos e na construção de leituras estratégicas que considerem comportamento, contexto e dinâmica de mercado, elementos cada vez mais determinantes para decisões corporativas no País.



Website: https://www.ecosocialinteligencia.com/

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