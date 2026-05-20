53% dos brasileiros acreditam que o país não está preparado para nova pandemia, aponta Datafolha

Seis anos após o início da pandemia de Covid-19, que vitimou mais de 700 mil pessoas no Brasil, a pergunta sobre a preparação do país para uma nova crise sanitária ainda ecoa. O país avançou em pontos cruciais, como a vigilância epidemiológica e a capacidade de produção de vacinas. No entanto, desafios estruturais e a necessidade de investimentos contínuos no Sistema Único de Saúde (SUS) mantêm o sinal de alerta aceso.

A experiência recente serviu como um teste de estresse para a saúde pública brasileira. O SUS, apesar de sobrecarregado, demonstrou sua importância e capilaridade ao organizar a maior campanha de vacinação da história do país, com a distribuição de mais de 505 milhões de doses entre 2021 e 2022. A capacidade de resposta foi ampliada, com lições aprendidas sobre gestão de leitos e logística de distribuição de insumos.

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Pesquisa recente do instituto Datafolha, divulgada em março de 2026, revela que 53% dos brasileiros acreditam que o país não está preparado para enfrentar uma nova pandemia, enquanto apenas 38% consideram o Brasil pronto para esse cenário.

Instituições como a Fiocruz e o Instituto Butantan também ampliaram sua capacidade para desenvolver e produzir imunizantes e testes em larga escala. A rede de vigilância em saúde foi fortalecida, com sistemas mais ágeis para monitorar ameaças como a gripe aviária (H5N1), mpox e o vírus Oropouche. Esse legado representa um avanço concreto na autonomia sanitária nacional.

Essa preocupação, contudo, não é exclusiva do Brasil. Um relatório do Conselho Global de Monitoramento da Preparação, publicado em maio de 2026, alertou que a preparação global para pandemias continua insuficiente, destacando a urgência de uma ação coordenada.

Principais desafios para o futuro

O financiamento do SUS continua a ser um obstáculo. A falta de um investimento robusto e constante impede a expansão de leitos de UTI e a contratação de mais profissionais de saúde, elementos vitais em uma emergência sanitária. Sem recursos previsíveis, a manutenção da estrutura se torna um desafio permanente.

Outro ponto crítico é a dependência externa de insumos farmacêuticos. O Brasil precisa importar a maior parte dos ingredientes necessários para a fabricação de vacinas e medicamentos, o que o deixa vulnerável a crises na cadeia de suprimentos global, como ocorreu no início da pandemia de Covid-19.

A desigualdade regional no acesso à saúde é mais um fator de risco. Enquanto grandes centros urbanos possuem hospitais bem equipados, muitas áreas do interior e regiões remotas sofrem com a falta de estrutura básica, dificultando uma resposta rápida e uniforme em todo o território.

O combate à desinformação se consolidou como uma frente de batalha essencial. Notícias falsas sobre vacinas e tratamentos podem minar a confiança da população nas autoridades de saúde e prejudicar a adesão a medidas preventivas, comprometendo a resposta a uma crise.

A experiência da Covid-19 deixou um roteiro claro sobre o que precisa ser feito. A preparação para uma futura emergência sanitária não é um objetivo final, mas um processo contínuo de fortalecimento do sistema de saúde pública, que exige planejamento e vontade política para ser implementado.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.