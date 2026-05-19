MG: suspeito de homicídio é preso; veja o que foi apreendido

Um homem suspeito de envolvimento em um homicídio registrado no bairro Icaraí, em Divinópolis, no Centro-Oeste do estado, foi preso na noite dessa segunda-feira (18/05) pela Polícia Militar de Minas Gerais.

O crime ocorreu no dia 16 de maio, quando equipes da PM iniciaram buscas para identificar e localizar os suspeitos. As buscas envolveram técnicas de inteligência, análise de imagens de videomonitoramento e levantamento de informações repassadas por testemunhas e familiares da vítima.

Durante o rastreamento, os militares receberam informações de que um dos suspeitos estaria escondido em um sítio na comunidade de Água Limpa, em Sebastião do Oeste. No local, o homem, de 27 anos, foi localizado e preso.

Com ele, foram apreendidos uma garrucha calibre .22, 21 munições do mesmo calibre, 12 munições calibre .380, além de roupas e calçados supostamente utilizados na ação criminosa e um aparelho celular. O segundo suspeito ainda está sendo procurado.

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O homem e o material apreendido foram encaminhados à delegacia da Polícia Civil.