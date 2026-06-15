Homem é executado no Barreiro; amigo de infância é suspeito do crime

Um homem de 34 anos foi morto a tiros na noite desse domingo (14/6), no Bairro Jatobá, Região do Barreiro, em Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu em frente à residência da ex-companheira da vítima. A mulher relatou aos militares que estava em casa quando o homem chegou ao local gritando seu nome e afirmando que havia perdido uma motocicleta adquirida recentemente. Conforme o depoimento, ele apresentava comportamento alterado e aparentava estar sob efeito de entorpecentes.

Sem querer conversar naquele estado, a mulher entrou para dentro da casa. Pouco tempo depois, ouviu cerca de quatro disparos de arma de fogo. Ao sair para verificar o que havia ocorrido, encontrou o ex-companheiro caído no chão, com marcas de tiros. Nenhum suspeito foi visto por ela.

Durante os levantamentos realizados no local, familiares relataram que a vítima havia passado por uma distribuidora de bebidas na Avenida Senador Levindo Coelho horas antes de ser assassinada. A informação foi confirmada pela irmã do homem aos policiais.

O registro da ocorrência também aponta que a vítima possuía antecedentes relacionados aos crimes de tráfico de drogas e roubo.

Enquanto apuravam as circunstâncias do homicídio, os militares receberam denúncias anônimas que indicaram dois possíveis envolvidos no crime. Entre eles está um homem, de 30 anos, morador de Santa Luzia, na Grande BH, e amigo de infância da vítima. O outro suspeito é um homem de 27 anos.

A arma usada no crime teria sido emprestada por um terceiro homem, morador do Bairro Jatobá V. Ele passou a ser investigado por possível participação no caso.

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A perícia da Polícia Civil esteve no local para realizar os trabalhos técnicos. Em seguida, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). Até o momento, ninguém foi preso.