Assine
overlay
Início Gerais
VIOLÊNCIA NA CAPITAL

Homem é executado no Barreiro; amigo de infância é suspeito do crime

Vítima de 34 anos foi baleada em frente à casa da ex-companheira, no Bairro Jatobá. Mais dois homens são investigados por participação no homicídio

Publicidade
Carregando...
QU
Quéren Hapuque
QU
Quéren Hapuque
Repórter
15/06/2026 13:23

compartilhe

SIGA
×
Idosa de 71 anos acionou a Polícia Militar após ser ameaçada dentro de casa pelo próprio filho; caso foi registrado como ameaça e violência doméstica
Segundo a política, vítima possuía antecedentes relacionados aos crimes de tráfico de drogas e roubo crédito: Reprodução/Pexels

Um homem de 34 anos foi morto a tiros na noite desse domingo (14/6), no Bairro Jatobá, Região do Barreiro, em Belo Horizonte. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, o crime ocorreu em frente à residência da ex-companheira da vítima. A mulher relatou aos militares que estava em casa quando o homem chegou ao local gritando seu nome e afirmando que havia perdido uma motocicleta adquirida recentemente. Conforme o depoimento, ele apresentava comportamento alterado e aparentava estar sob efeito de entorpecentes.

Leia Mais

Sem querer conversar naquele estado, a mulher entrou para dentro da casa. Pouco tempo depois, ouviu cerca de quatro disparos de arma de fogo. Ao sair para verificar o que havia ocorrido, encontrou o ex-companheiro caído no chão, com marcas de tiros. Nenhum suspeito foi visto por ela.

Durante os levantamentos realizados no local, familiares relataram que a vítima havia passado por uma distribuidora de bebidas na Avenida Senador Levindo Coelho horas antes de ser assassinada. A informação foi confirmada pela irmã do homem aos policiais.

O registro da ocorrência também aponta que a vítima possuía antecedentes relacionados aos crimes de tráfico de drogas e roubo.

Enquanto apuravam as circunstâncias do homicídio, os militares receberam denúncias anônimas que indicaram dois possíveis envolvidos no crime. Entre eles está um homem, de 30 anos, morador de Santa Luzia, na Grande BH, e amigo de infância da vítima. O outro suspeito é um homem de 27 anos.

A arma usada no crime teria sido emprestada por um terceiro homem, morador do Bairro Jatobá V. Ele passou a ser investigado por possível participação no caso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A perícia da Polícia Civil esteve no local para realizar os trabalhos técnicos. Em seguida, o corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). Até o momento, ninguém foi preso.

Tópicos relacionados:

barreiro bh crime homidicio policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay