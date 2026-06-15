Homem é morto a tiros ao cobrar dívida por carne em zona rural de MG

Um homem de 44 anos foi morto a tiros na noite desse sábado (13/6) ao cobrar uma dívida relacionada à venda de carne em Córrego do Boa Vista, na zona rural de Virginópolis (MG), no Vale do Rio Doce.

Segundo a Polícia Militar, a ocorrência foi registrada por volta das 20h40. Ao chegarem ao local, os militares tiveram acesso a imagens de câmeras de segurança que flagraram o crime.

As gravações mostram um homem e um adolescente chegando em uma motocicleta Honda branca. Em seguida, um dos ocupantes desce do veículo, se aproxima da vítima e efetua os disparos.

Após o ataque, o suspeito foge na motocicleta conduzida pelo adolescente, apontado como primo do autor dos tiros. A vítima estava com uma faca no momento dos fatos. Ela chegou a ser socorrida por um taxista e levada para um hospital da cidade, mas morreu no local. Conforme a PM, o homem foi atingido por um disparo na região da axila esquerda.

Durante as buscas, o pai do suspeito dos disparos informou aos militares que o filho confessou o crime e disse que conseguiu o revólver calibre .32 com um conhecido. Ainda segundo o relato, a motivação do homicídio seria uma desavença envolvendo o pagamento de uma carne vendida pela vítima ao suspeito. O atraso na quitação da dívida teria gerado discussões frequentes entre os envolvidos, com xingamentos.

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As imagens do circuito de segurança foram recolhidas para auxiliar nas investigações. Até o momento, os dois suspeitos e o adolescente não foram localizados. O caso será investigado pela Polícia Civil.