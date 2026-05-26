BH é a nona capital com mais homicídios do Brasil

Belo Horizonte aparece entre as capitais brasileiras com maior número de homicídios estimados em 2024. Segundo o Atlas da Violência 2026, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), a capital mineira ocupa a nona posição nacional em números absolutos de assassinatos.

O levantamento reúne dados de 2014 a 2024 e utiliza registros do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, além de estimativas de homicídios ocultos – mortes violentas sem uma causa oficialmente definida –, mas que, devido a probabilidades estatísticas, são incluídos nessa estimativa.

As 15 capitais brasileiras com mais assassinatos em 2024

1º - Salvador: 1.490 homicídios estimados

2º - Rio de Janeiro: 1.277

3º - Fortaleza: 1.019

4º - Recife: 915

5º - Belém: 822

6º - Manaus: 813

7º - São Paulo: 798

8º - Maceió: 696

9º - Belo Horizonte: 676

10º - João Pessoa: 540

11º - Curitiba: 517

12º - Goiânia: 500

13º - Porto Alegre: 497

14º - Natal: 491

15º - São Luís: 475





Dos 676 homicídios estimados em Belo Horizonte, 235 foram registrados oficialmente, 441 eram homicídios ocultos e 65,2% dos estimados não apareceram originalmente como homicídio nos registros oficiais, o que significa que a causa nunca foi esclarecida.

A taxa estimada da capital foi de 28 homicídios por 100 mil habitantes. O Atlas ainda aponta que a capital mineira teve crescimento de 59,1% nos homicídios estimados entre 2023 e 2024.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck