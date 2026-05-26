BH é a nona capital com mais homicídios do Brasil
Segundo o Atlas da Violência, a capital teve 676 assassinatos, incluindo os casos que foram confirmados e aqueles que ainda não têm a causa definida
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Belo Horizonte aparece entre as capitais brasileiras com maior número de homicídios estimados em 2024. Segundo o Atlas da Violência 2026, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), a capital mineira ocupa a nona posição nacional em números absolutos de assassinatos.
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O levantamento reúne dados de 2014 a 2024 e utiliza registros do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, além de estimativas de homicídios ocultos – mortes violentas sem uma causa oficialmente definida –, mas que, devido a probabilidades estatísticas, são incluídos nessa estimativa.
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As 15 capitais brasileiras com mais assassinatos em 2024
- 1º - Salvador: 1.490 homicídios estimados
- 2º - Rio de Janeiro: 1.277
- 3º - Fortaleza: 1.019
- 4º - Recife: 915
- 5º - Belém: 822
- 6º - Manaus: 813
- 7º - São Paulo: 798
- 8º - Maceió: 696
- 9º - Belo Horizonte: 676
- 10º - João Pessoa: 540
- 11º - Curitiba: 517
- 12º - Goiânia: 500
- 13º - Porto Alegre: 497
- 14º - Natal: 491
- 15º - São Luís: 475
Dos 676 homicídios estimados em Belo Horizonte, 235 foram registrados oficialmente, 441 eram homicídios ocultos e 65,2% dos estimados não apareceram originalmente como homicídio nos registros oficiais, o que significa que a causa nunca foi esclarecida.
A taxa estimada da capital foi de 28 homicídios por 100 mil habitantes. O Atlas ainda aponta que a capital mineira teve crescimento de 59,1% nos homicídios estimados entre 2023 e 2024.
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*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck