Assine
overlay
Início Gerais
ASSASSINATOS

BH é a nona capital com mais homicídios do Brasil

Segundo o Atlas da Violência, a capital teve 676 assassinatos, incluindo os casos que foram confirmados e aqueles que ainda não têm a causa definida

Publicidade
Carregando...
FS
Fernanda Santiago*
FS
Fernanda Santiago*
Repórter
26/05/2026 17:58 - atualizado em 26/05/2026 17:58

compartilhe

SIGA
×
Polícia Civil contou com apoio da Polícia Militar para realizar prisão nesta terça-feira (19/5)
Os dados são de 2024, e, segundo os pesquisadores, são alarmantes crédito: Polícia Civil/Divulgação

Belo Horizonte aparece entre as capitais brasileiras com maior número de homicídios estimados em 2024. Segundo o Atlas da Violência 2026, produzido pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP), a capital mineira ocupa a nona posição nacional em números absolutos de assassinatos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O levantamento reúne dados de 2014 a 2024 e utiliza registros do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, além de estimativas de homicídios ocultos – mortes violentas sem uma causa oficialmente definida –, mas que, devido a probabilidades estatísticas, são incluídos nessa estimativa.

Leia Mais

As 15 capitais brasileiras com mais assassinatos em 2024

  • 1º - Salvador: 1.490 homicídios estimados
  • 2º - Rio de Janeiro: 1.277
  • 3º - Fortaleza: 1.019
  • 4º - Recife: 915
  • 5º - Belém: 822
  • 6º - Manaus: 813
  • 7º - São Paulo: 798
  • 8º - Maceió: 696
  • 9º - Belo Horizonte: 676
  • 10º - João Pessoa: 540
  • 11º - Curitiba: 517
  • 12º - Goiânia: 500
  • 13º - Porto Alegre: 497
  • 14º - Natal: 491
  • 15º - São Luís: 475

Dos 676 homicídios estimados em Belo Horizonte, 235 foram registrados oficialmente, 441 eram homicídios ocultos e 65,2% dos estimados não apareceram originalmente como homicídio nos registros oficiais, o que significa que a causa nunca foi esclarecida.

A taxa estimada da capital foi de 28 homicídios por 100 mil habitantes. O Atlas ainda aponta que a capital mineira teve crescimento de 59,1% nos homicídios estimados entre 2023 e 2024.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

*Estagiária sob supervisão da subeditora Regina Werneck 

Tópicos relacionados:

assassinato atlas-da-violencia belo-horizonte homicidio

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay