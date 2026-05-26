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MORTE FAMILIAR

Briga entre irmãos termina com homem morto carbonizado na Grande BH

Vítima de 58 anos foi encontrada pelos bombeiros carbonizada dentro da residência

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
26/05/2026 06:10 - atualizado em 26/05/2026 07:11

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Ocorrência foi atendida pelo Corpo de Bombeiros
Um homem de 58 anos foi encontrado carbonizado dentro da residência crédito: Divulgação CBMMG

Uma briga entre irmãos terminou com um homem morto carbonizado e outras duas pessoas feridas na noite dessa segunda-feira (25/5), em Ibirité (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio aconteceu por volta das 21h45, em uma residência na Rua Camões, no bairro Professor Washington Pires.

Quatro equipes do 2º Batalhão dos Bombeiros, sediado em Contagem (MG), foram mobilizadas para atender a ocorrência.

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Conforme os militares, após uma discussão entre dois irmãos, um deles colocou fogo na casa. Quando os bombeiros chegaram ao local, as chamas já estavam controladas.

Durante as buscas no imóvel, um homem de 58 anos foi encontrado carbonizado dentro da residência. Segundo os bombeiros, ele era um dos irmãos envolvidos no desentendimento.

O outro irmão foi socorrido pelos militares com suspeita de fratura no fêmur e queixando-se de dores na região lombar. Ele foi encaminhado ao Hospital Municipal de Contagem.

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Uma unidade do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também prestou atendimento à mãe dos dois homens, dona da residência atingida pelo incêndio.

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