Gerais
AGRESSÃO

Mulher é presa por jogar água fervente de miojo na filha durante briga

Houve um desentendimento familiar, com agressões físicas contra a filha de 16 anos

Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
21/05/2026 21:01 - atualizado em 21/05/2026 21:06

Desentendimento familiar termina com mulher presa por jogar água quente com miojo na filha crédito: Leandro Couri/EM/D.A. Press

Uma mulher, de 46 anos, foi presa em flagrante pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), nessa quarta-feira (20/5), no centro de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Segundo a corporação, houve um desentendimento familiar, com agressões físicas contra a filha, de 16 anos.

A briga teve início no dia anterior, quando a adolescente e um irmão, de 26 anos, começaram a discutir pela posse de um ventilador. Foi quando a mãe interveio de forma agressiva, ameaçando a menina de morte. Conforme o boletim de ocorrência, a mulher chegou a procurar uma faca, que foi escondida pelos filhos, e teria ordenado que outra filha, de 23 anos, deixasse a casa.

Nessa quarta, a filha mais velha decidiu deixar o imóvel e arrumou as malas. A mais nova, por sua vez, disse que acompanharia a irmã, já que vinha sofrendo ameaças de expulsão por parte do irmão de 26 anos. Segundo o relato da adolescente, o irmão dizia ter controle sobre a casa porque pagava o aluguel.

A situação saiu do controle quando a mãe encontrou as malas prontas. De acordo com a PMMG, a responsável tentou tomar os pertences da adolescente e, diante da resistência da filha, passou a agredi-la com socos e tapas no rosto e no tórax.

Em seguida a mãe pegou uma panela que estava no fogão com macarrão instantâneo em preparo e arremessou a água quente contra a filha mais nova, atingindo a perna e o lado direito do corpo da menina. Além disso, a agressora ainda golpeou a cabeça da jovem com a panela vazia e a puxou pelos cabelos. A mãe foi contida após intervenção da mais velha e de uma outra filha, de 13 anos. 

No boletim de ocorrência consta que, quando os ataques cessaram, a mulher ainda espalhou as roupas da adolescente pelo chão, jogando água e óleo de cozinha, danificando os pertences, e tentou queimar os uniformes escolares e de trabalho da vítima.

A própria autora acionou a Polícia Militar e o Samu após perceber a gravidade da situação. A adolescente foi atendida no local por uma equipe médica. Aos policiais, a mulher disse que faz uso de medicações controladas e sofre de problemas neurológicos. Ela foi presa em flagrante e conduzida, sem ferimentos, para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Patos de Minas. O Conselho Tutelar acompanha o caso.

