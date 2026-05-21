Mulher é presa por jogar água fervente de miojo na filha durante briga
Houve um desentendimento familiar, com agressões físicas contra a filha de 16 anos
Uma mulher, de 46 anos, foi presa em flagrante pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), nessa quarta-feira (20/5), no centro de Patos de Minas, no Alto Paranaíba. Segundo a corporação, houve um desentendimento familiar, com agressões físicas contra a filha, de 16 anos.
A briga teve início no dia anterior, quando a adolescente e um irmão, de 26 anos, começaram a discutir pela posse de um ventilador. Foi quando a mãe interveio de forma agressiva, ameaçando a menina de morte. Conforme o boletim de ocorrência, a mulher chegou a procurar uma faca, que foi escondida pelos filhos, e teria ordenado que outra filha, de 23 anos, deixasse a casa.
Nessa quarta, a filha mais velha decidiu deixar o imóvel e arrumou as malas. A mais nova, por sua vez, disse que acompanharia a irmã, já que vinha sofrendo ameaças de expulsão por parte do irmão de 26 anos. Segundo o relato da adolescente, o irmão dizia ter controle sobre a casa porque pagava o aluguel.
A situação saiu do controle quando a mãe encontrou as malas prontas. De acordo com a PMMG, a responsável tentou tomar os pertences da adolescente e, diante da resistência da filha, passou a agredi-la com socos e tapas no rosto e no tórax.
Em seguida a mãe pegou uma panela que estava no fogão com macarrão instantâneo em preparo e arremessou a água quente contra a filha mais nova, atingindo a perna e o lado direito do corpo da menina. Além disso, a agressora ainda golpeou a cabeça da jovem com a panela vazia e a puxou pelos cabelos. A mãe foi contida após intervenção da mais velha e de uma outra filha, de 13 anos.
No boletim de ocorrência consta que, quando os ataques cessaram, a mulher ainda espalhou as roupas da adolescente pelo chão, jogando água e óleo de cozinha, danificando os pertences, e tentou queimar os uniformes escolares e de trabalho da vítima.
A própria autora acionou a Polícia Militar e o Samu após perceber a gravidade da situação. A adolescente foi atendida no local por uma equipe médica. Aos policiais, a mulher disse que faz uso de medicações controladas e sofre de problemas neurológicos. Ela foi presa em flagrante e conduzida, sem ferimentos, para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil de Patos de Minas. O Conselho Tutelar acompanha o caso.