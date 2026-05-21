Pizzaiolo deixa pizza queimar, briga com funcionários e causa confusão

Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais

Um homem de 31 anos causou confusão em um restaurante na madrugada desta quarta-feira (21/5), em Timóteo (MG), no Vale do Rio Doce. Segundo a Polícia Militar (PMMG), após um incidente no estabelecimento, ele se exaltou, ofendeu os funcionários e fugiu do local.

Conforme o boletim de ocorrência, a proprietária do lugar, de 27 anos, relatou que, por volta de 00h, o pizzaiolo cometeu um erro na produção de uma pizza, deixando-a queimar. O incidente impediu que o alimento fosse servido em um rodízio que acontecia.

A pizza queimada motivou uma discussão entre os funcionários. Neste momento, o pizzaiolo se alterou e proferiu xingamentos contra os colegas de trabalho.

Em seguida, o homem foi chamado para conversar com a proprietária do estabelecimento. Durante a conversa, a mulher contou que o pizzaiolo teria dito que não trabalharia mais lá, e saiu do local sem dar maiores explicações.

Ainda conforme a PMMG, mais tarde, por volta das 3h10, quando o restaurante já estava fechado, o homem retornou e entrou no lugar por uma porta que estava destrancada. O suspeito portava uma sacola. Lá dentro, ele desligou a internet, revirou a gaveta do caixa e fugiu.

A princípio, de acordo com a corporação, o homem teria roubado documentos da empresa. A suspeita é de que seriam boletos. A proprietária informou que os itens levados ainda não foram levantados, mas que não houve roubo de dinheiro.

Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comprovaram a movimentação do autor, mas não possibilitaram a identificação dos itens roubados.

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Um outro funcionário do local, afirmou também à PMMG, que viu o suspeito entrando, mas não suspeitou do comportamento, já que ele também era funcionário.