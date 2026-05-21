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PIZZA QUEIMADA

Pizzaiolo deixa pizza queimar, briga com funcionários e causa confusão

O alimento não pôde ser servido durante o rodízio. O incidente motivou um desentendimento entre os funcionários

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Ana Luiza Soares
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
21/05/2026 15:52

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De garfo e faca na mão: por que o Brasil reinventou a etiqueta da pizza e criou um jeito próprio de saborear esse clássico italiano
Incidente com pizza queimada motivou discussão entre os funcionários crédito: Portal Giro 10

Um homem de 31 anos causou confusão em um restaurante na madrugada desta quarta-feira (21/5), em Timóteo (MG), no Vale do Rio Doce. Segundo a Polícia Militar (PMMG), após um incidente no estabelecimento, ele se exaltou, ofendeu os funcionários e fugiu do local.

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Conforme o boletim de ocorrência, a proprietária do lugar, de 27 anos, relatou que, por volta de 00h, o pizzaiolo cometeu um erro na produção de uma pizza, deixando-a queimar. O incidente impediu que o alimento fosse servido em um rodízio que acontecia.

A pizza queimada motivou uma discussão entre os funcionários. Neste momento, o pizzaiolo se alterou e proferiu xingamentos contra os colegas de trabalho.

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Em seguida, o homem foi chamado para conversar com a proprietária do estabelecimento. Durante a conversa, a mulher contou que o pizzaiolo teria dito que não trabalharia mais lá, e saiu do local sem dar maiores explicações.

Ainda conforme a PMMG, mais tarde, por volta das 3h10, quando o restaurante já estava fechado, o homem retornou e entrou no lugar por uma porta que estava destrancada. O suspeito portava uma sacola. Lá dentro, ele desligou a internet, revirou a gaveta do caixa e fugiu.

A princípio, de acordo com a corporação, o homem teria roubado documentos da empresa. A suspeita é de que seriam boletos. A proprietária informou que os itens levados ainda não foram levantados, mas que não houve roubo de dinheiro.

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Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comprovaram a movimentação do autor, mas não possibilitaram a identificação dos itens roubados. 

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Um outro funcionário do local, afirmou também à PMMG, que viu o suspeito entrando, mas não suspeitou do comportamento, já que ele também era funcionário. 

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