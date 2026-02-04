Tradicional pizzaria de BH é demolida; moradores lamentam

O prédio onde funcionava a tradicional pizzaria Nino, no Bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste de Belo Horizonte, foi demolido nessa terça-feira (3/2). O estabelecimento foi fechado no final do ano passado, pouco após a morte de um de seus proprietários, Marcelo Malta. Outro empreendimento será erguido no local. Segundo especulações de moradores, o espaço deve abrigar uma academia.

A Nino Pizzaria funcionava na Rua Coronel José Benjamim, na Praça Geraldo Torres, no Padre Eustáquio, desde 1982. Em 1987, os primos Cléber e Marcelo Malta compraram o restaurante, que se tornou referência para os moradores da região, funcionando até o final do ano passado.

O encerramento “por tempo indeterminado” das atividades foi anunciado em 30 de dezembro do ano passado, por meio de nota publicada nas redes sociais da pizzaria. O fechamento veio menos de um mês depois da morte do dono, Marcelo Malta, ocorrida em 7 de dezembro de 2025.

Na época, moradores do bairro e clientes da pizzaria lamentaram o fim das atividades em comentários na publicação. “Ah, que pena. A melhor pizza do mundo!”, disse um dos internautas. Mas não foi só a comida da Nino Pizzaria que deixou saudades. Ao longo de seus 43 anos de história, o restaurante se tornou parte da história do bairro, sendo cenário de momentos importantes da vida de seus clientes.

“Espero de todo coração que se recuperem. A Nino está na história da minha família, do primeiro encontro dos meus tios à comemoração após a minha formatura. Temos muito carinho por todos vocês!” comentou um internauta. “Vivi bons momentos nessa pizzaria: aniversários, encontros com família. Agradeço a todos os garçons que nos serviram sempre muito bem” afirmou outro.



Inspiração em novela



A Nino Pizzaria tinha um ambiente casual e uma culinária variada. O nome é uma homenagem à novela "Nino, o italianinho", exibida na TV Tupi entre os anos de 1969 e 1970. Com o passar dos anos, a Praça Geraldo Torres, onde ficava localizado o estabelecimento, foi apelidada pelos moradores como “pracinha do Nino”, justamente por causa do restaurante.

Especializada em pizzas e massas tradicionais, a Nino também era conhecida por oferecer pratos grelhados e churrasco, além de saladas, porções e bebidas como vinho e cerveja. O restaurante também foi o primeiro a oferecer delivery de pizza na região do Bairro Padre Eustáquio. O parquinho para as crianças, com monitores, era um atrativo que levava muitas famílias ao local.



O fim definitivo

Nino Pizzaria fechou as portas após 43 anos de história no Padre Eustáquio, em BH Edésio Ferreira/EM/D.A Press

Uma retroescavadeira começou a derrubar na manhã dessa terça-feira (3/2) as paredes do prédio onde ficava a Nino Pizzaria. Em menos de 12 horas, a construção foi quase totalmente demolida, restando apenas a estrutura da fachada.

Nas redes sociais, moradores lamentaram novamente o fim da história da Nino. “Sei que tudo isso faz parte da história de um lugar, das mudanças físicas de um bairro, mas meu coração chora, pois essa pizzaria fez parte das vidas de muitas pessoas. Quantos aniversários de alunos meus, amigos de meus filhos, do Colégio São Bento, hoje Santa Maria, comemorados lá... Agora só lembranças…” lamentou um dos internautas.

“Fico triste com o fim de uma história. Espero que o novo empreendimento seja algo bom para o bairro, independentemente se for academia ou supermercado. Sentirei falta da Nino, de todos os momentos e comidas saborosas de lá”, afirmou outro internauta.

Além de expressarem a tristeza pelo fim do restaurante, os moradores do Padre Eustáquio também especularam sobre qual novo empreendimento irá substituir a pizzaria.

No bairro, a maior parte das especulações indica que o espaço deve passar a abrigar uma academia, embora alguns moradores acreditem que será aberta uma nova unidade de um supermercado de rede.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro