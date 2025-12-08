Assine
LUTO

Morre dono de tradicional pizzaria de Belo Horizonte

A despedida de Marcelo Malta, dono da Nino Pizzaria, no Bairro Padre Eustáquio, será nesta terça-feira (9/12) no Cemitério Parque da Colina

Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
08/12/2025 17:26

O proprietario da Nino Pizzaria, Marcelo Malta, localizada na rua Progresso, esquina com rua Coronel Jose Benjamin, no bairro Padre Eustaquio, em Belo Horizonte.
O proprietario da Nino Pizzaria, Marcelo Malta, localizada na esquina da Rua Coronel José Benjamim com Praça Geraldo Torres, no Bairro Padre Eustaquio, em Belo Horizonte crédito: Beto Novaes/EM/D.A Press

O empreendedor Marcelo Malta, dono da Nino Pizzaria, tradicional restaurante do Bairro Padre Eustáquio, na Região Noroeste de BH, morreu na noite desse domingo (7/12). A causa da morte não foi divulgada.

O sepultamento de Marcelo será realizado nesta terça-feira (9), às 15h, no Cemitério Parque da Colina, no Bairro Nova Cintra, Região Oeste da capital.

A pizzaria foi fundada em 1982 e comprada por Marcelo e o primo Cléber Malta em 1987, uma semana depois que os primeiros donos decidiram fechar o empreendimento. Desde então, a pizzaria, localizada na esquina da Rua Coronel José Benjamim com Praça Geraldo Torres, tornou-se uma tradição e referência para os moradores da região.

Com 43 anos de história, a Nino Pizzaria oferece um ambiente casual e uma culinária variada. O nome é uma homenagem à novela "Nino, o Italianinho", exibida na TV Tupi entre os anos de 1969 e 1970. 

Especializada em pizzas e massas tradicionais, a Nino é conhecida por oferecer pratos grelhados e churrasco na hora, diretamente à mesa, além de saladas, porções e bebidas como vinho e cerveja. O restaurante também foi o primeiro a oferecer delivery de pizza na região do bairro Padre Eustáquio.

